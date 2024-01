'Survivor All Star'da üçüncü adayı belli oldu!

Survivor All Star'da bir önceki gün konseyde takım kaptanı olarak çıkan Özgür'ün çok sayıda yazılması Kırmızı Takım'daki gerginliğin ilk başlancı olmuştu. 2. eleme adayı da Bozok olmuştu. Bozok'un 3.dokunulmazlık oyununda yaptıkları takımı tarafından hoş karşılanmadı. Nagihan Karadere, Bozok'un davranışına sessiz kalmadı. Nagihan ile Bozok tartışırken Gizem Memiç çok fazla ses olduğu için tepki verdi. Bu sefer tartışma Gizem Memiç ve Nagihan arasında şiddetli bir şekilde gerçekleşti.

Dokunulmazlık oyununu 12-3'lük skorla Mavi Takım kazandı.

Dokunulmazlık oyunu sonrasında Bozok'la Nagihan arasında tartışma sürerken Bozok, Nagihan'a 'Sen kendine bak' dedi. Nagihan'da 'Ben kendime bakıyorum. Sen kendine bak, çıktın potaya almadın. Gittin Aysu'ya 2'de 2 yaptırdın' dedi. İkili arasında tartışma devam ederken Gizem Memiç, "Kulağımın dibinde bağırıyorsun Nagihan' diyerek çıkıştı. Nagihan'a ben burada seni dinlemek zorunda mıyım diyerek söylendi. Nagihan'da "Tabi ki zorundasın. Çünkü 2022'de beni yazdın." ifadeleriyle Gizem'e yaklaştı. Takım arkadaşları ikili zor sakinleştirdi.

NAGİHAN KENDİNİ İFADE ETTİ

Konseyde Acun Ilıcalı iki yarışmacıyada söz hakkı vererek onlardan yaşadıklarını anlatmalarını istedi. Nagihan Karadere şu ifadeleri kullandı:

Acun Bey gerçekten 'ceza Survivor'u bitsin artık' istiyoruz. Takımımız içler acısı. Karşı takımın bizi vurmasına gerek yok, biz zaten kendi kendimize ateş ediyoruz. Oyun sonrasında yine elimden geleni yapmaya çalıştım. Bazı arkadaşlar bölündükleri için bana 'Şu konuşsun, bana bu konuşsun' dediler. Ben kendimi geri çektim. O sırada kendi antremanımı yaptım, yani en azından önümüzdeki oyunlara çıkabilmek için hazırlık yaptım. Orada da şevkim kırıldı çok biliyorlar çünkü. Bugün de üç sayı aldılar. Nazarlık olsun o da. Üç sayıyı çıkar ben de alırım bu bacakla. Benim zoruma giden şu oldu; biz karşı takımın garanti gördüğümüz sayılarının üç dokunulmazlığın üçünde de Begüm, Sahra ve Aysu... Öteki isimlere daha gelemiyoruz bile. Bizim kızlarımız kendilerini o kadar çok büyük ve o kadar yenilmez görüyorlar ki ama tablo ortada. Hepsi ellerinde sembollerle girdiler. Onların başarısı diyorum, bizim başarısızlığımız ama burunlarından da kıl aldırtmıyorlar. Oyun sonrasında ben yine hiçbir şekilde muhattap olmadım, bizim çadıra geldim. O sırada Turabi 'Nagihan senden bir ricada bulunacağım. Benim ismimi yazmanı istiyorum' dedi. Asla böyle bir şey yapamam. 'Yazmayacağım' dedim. Konuşmamız devam ederken Bozok, bana bir şeyler söyledi, 'Zaten bugün kimse sayı almadı, hiç kimse oyun kazanamadı' derken 'Beni de yazdın' dedi, 'Ee tabii ki seni yazacağım, kimi yazacaktım. Adil olanı yapıyorum' dedim. Takımda zaten eline güvenebileceğimiz 4-5 kişi var, 6'yı sayamam. Bunun üstüne ben bir de çıkacağım Turabi'yi potaya sokacağım, 'Mümkün değil' dedim. Bozok'u çok seviyorum ama sevdiğim halde yapmak zorundayım. Burada ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak zorundayım. Bu asla tartışılmayacak kırmızı çizgim. Vay efendim oradan Gizem avukatlığını üstlendi Bozok'un. Onunla bir sorunum da yok. Bozok'la atışırken araya girmiş oradan su alıyor herhalde bir baktım, 'Bağıramazsın, çağıramazsın' bilmem ne... Bir baktım orada Bozok çıktı, olaydan Turabi çıktı. Konu Gizem'le benim durumuma döndü. Kendisi bana temas etti konuşma sırasında, zaten o esnada çok yükseğim. Ya hayırdır ya bu yoklukta, bu Survivor'da hangi ara yürek buldun da yedin de bana çemkiriyorsun? Benim zaten ağzım burnumda 10 gündür oyun oynamıyorum açım, susuzum. Bunun sebebi de sizlersiniz kardeşim. Orada yedekler, buradan giden Berna bile tok. Ben sizin yüzünüzden açım kardeşim!

GİZEM KENDİNİ İFADE ETTİ

Gizem Memiç'te, "Hangi yanlışı düzelteceğimi şaşırdım. Saymaya çalıştım bir yerden sonra sayısını kaçırdım. Başından gireyim olaya. Birincisi Bozok'u yazmasıyla ilgili hiçbir problemim yok. İsteyen istediği kişiyi yazabilir. Nagihan'a gidipte Bozok'u niye yazdın demedim onun seçimi, istediğini yapabilir. İkincisi oyun alanında Bozok bizim seçim sıralamamızı beklemeden kendisi önden atladı. Bunun da yanlış olduğunu Nagihan'a ben söyledim zaten. Sonra o konuşmada şöyle bir şey oldu. 'Kötü sözler söyleyerek seçti' dedi. Bende, 'Bunlar zaten günlük rutininiz oldu zaten hergün bunları duyuyoruz' dedim. Oyun sonundaki tartışmamız o daha başka bir şey zaten. Çantamı toparlıyorum. Nagihan ile Bozok tartışmaya başladılar. Tam ortalarındayım ama Nagihan buradan dibimden fazla şiddetli bağırıyor, 'Benim üstümden yapmayın bu tartışmayı arada kalmayayım' dedim. Çantamı almaya çalışıyorum, gideceğim. Bir kere daha dedim Nagihan'ın tonuyla. Döndüm giderken Nagihan'ın okları bana döndü. İçinde kalanları herhalde o anda patlatası geldi, '2022'de sen beni yazdın' dedi. Aynı potada şuralarda bir yerde oturuyorduk, 15 kişiydik 7 Gizem, 7 Nagihan çıktı. Mert'e kaldı, Mert'te Nagihan gitsin diyince onun adı çıktı. Zaten aynı potada beni yazmışken benim onu yazmamdan daha doğal bir şey yok. Aşkım o zaman bizimle beraberdi, biz o zaman hepimiz Aşkım'ın yazılacağını düşünüyorduk ama onlar 7 kişi kendileri bir araya gelip Gizem'i yazın ki gönderelim demişlerdi ki beni yazdılar. Çünkü o zaman benden daha güçsüz bir Aşkım vardı. Ben duygusal bir insanım kararlarımı buna göre veriyorum. Aramın iyi olmadığı birisi varken iyi olduğu birisi yazmam. Olurda 2 tane iyi olmadığım kişi çıkarsa o zaman performansa bakarım. Ben neden mutsuz olacağım bir ada kurayım ki kendime. Şuna sürekli değiniyor, 'Erkeklerin yanına sığınıyor'. Ben böyle birşeyi kabul etmiyorum. 2016'dan beri ya da bu sene asla böyle bir şey yapmadım. ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI TURABİ

Turabi Çamkıran, ada konseyinde Özgür'ün adını yazıp kutuya atmadan önce, şaka olarak Acun Ilıcalı'nın adını yazdı.

"SANKİ BURANIN SAHİBİSİN"

Başarılı yarışmacı, yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı'ya 'şiir' okuyarak şöyle konuştu:

Sürekli bana kızıyorsun, çok kötü azarlıyorsun. Moralim bozuluyor. Sanki buranın sahibi gibi konuşuyorsun. O yüzden sana bir şiir yazdım. Birinci harfidir A. İkinci harfidir C. Üçüncü harfidir U. Dördüncü harfidir N. Beşinci harfidir I. Altıncı harfidir L. Yedinci harfidir I. Sekizinci harfidir C. Dokuzuncu harfidir A. Onuncu harfidir L. On birinci harfidir I. Acun Ilıcalı. Vallahi çok azarlamaya başladın, yakınca küseceğim. Kutuya atmıyorum kağıdı, kovulmak istemiyorum şimdi.

Turabi konsey öncesi takımından kendisinin adının yazılmasını istemişti. Konseyde 6 Turabi, 5 Ersin, 1 Özgür, 1 Yunus Emre çıktı. 3. eleme adayı Turabi oldu.

Bu habere tepkiniz:



23/01/2024 10:08