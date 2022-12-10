Survivor Aşıkları Balayında

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki kez başpehlivan olan Antalyalı güreşçi İsmail Balaban, şampiyon olarak tamamladığı Survivor 2021 sırasında Gamze Atakan ile nişan attı.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTILAR

Uzun süre özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan Balaban, adadan döndükten sonra sürpriz şekilde yarışmacı arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başladı. Mutlu giden birliktelikleriyle sık sık gündeme gelen ikili, geçtiğimiz haftalarda evlilik yolunda ilk adımı attı.

Şeker'in Nevşehir'deki baba evinde düzenlenen nişan töreninde çiftin yüzüklerini Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk taktı.

NİŞANDAN BİR GÜN SONRA DÜĞÜN

İkili, yüzüklerin takılmasından bir gün sonra ise dünyaevine girdi. Evlenen ikili düğünlerinde karşılıklı zeybek oynadı. Düğünden kareler ise sosyal medyada yayınlandı.

DUBAİ'DE BALAYI

Çift düğünden kısa bir süre sonra Dubai'ye gitti. Balaban çiftinin çöl pozları beğeni topladı. İkiliye; "Hep mutlu olun," "Nazar değmesin", "Yeni gelin havalara uçuyor", "Çok tatlısınız", "Maşallah" ve "Hep birbirinize böyle bakın" şeklinde yorumlar yapıldı.

SOYADINI DEĞİŞTİRMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Soyadını Balaban olarak değiştirmesi dikkatlerden kaçmayan İlayda Şeker, eşinin paylaştığı kareye kalp emojisiyle yorum yaptı.

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10/12/2022 10:19