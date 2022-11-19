Survivor aşıkları İsmail Balaban ile İlayda Şeker evlendi

Survivor 2021’de mücadele eden İsmail Balaban, aynı yıl gönüller takımında mücadele eden İlayda Şeker ile nişandan bir gün sonra dünyaevine girdi. Çiftin düğününden kareler de yayınlandı.

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19/11/2022

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Survivor aşıkları İsmail Balaban ile İlayda Şeker evlendi

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki kez başpehlivan olan Antalyalı güreşçi İsmail Balaban, şampiyon olarak tamamladığı Survivor 2021 sırasında Gazme Atakan ile nişan atmıştı.

Uzun süre özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan Balaban, adadan döndükten sonra sürpriz şekilde yarışmacı arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Mutlu giden birliktelikleriyle sık sık gündeme gelen ikili, geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı attı. Şeker'in Nevşehir'deki baba evinde düzenlenen nişan töreninde çiftin yüzüklerini Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk taktı.

İkili, yüzüklerin takılmasından bir gün sonra ise dünyaevine girdi.

Evlenen ikili düğünlerinde karşılıklı zeybek oynadı. Düğünden kareler ise sosyal medyada yayınlandı.

19/11/2022 11:36
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TAGS: Survivor, smail Balaban, İlayda Şeker
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