Survivor aşıkları Mert Öcal ve Sude Burcu'dan yeni kareler

Survivor All Star öncesinde aşk yaşamaya başlayan ve yarışmada farklı takımlarda yer alan Mert Öcal ve Sude Burcu, bu ilişkiyi gizli tutmayı tercih etmişti. Gönüllüler takımında yer alan Evrim Keklik, oyun alanında Sude ve Mert'e "Aranızda bir şey mi var?" diye sorunca gerçekler ortaya çıkmıştı.

Survivor 2020'de de yarışan Mert Öcal, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Sude'ye çiçek hediye etmişti. Sürprize karşılık veren Sude, teşekkür edip, çiçeği almış ve ünlü oyuncunun Sevgililer Günü'nü kutlamıştı.

Mert Öcal'ın bu hamlesi, Nisa Bölükbaşı'nı kızdırmıştı. Gönüllüler adına mücadele eden Nisa, takım arkadaşı Sude'ye Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu söylemiş ve "Daha havaalanında 'Seni seviyorum' dedi. 10 saniye sonra senin yanına geldiyse bu içimi yiyor anladın mı?" sözleriyle tepkisini dile getirmişti. Sude ise, "Bu çok özel bir konu! Sen benim neden devam ettiğimi bilemezsin. Daha önceden benim bu adamla 8-9 ay neler yaşadığımı bilemezsin" ifadelerini kullanmıştı.

Mert ve Makbule'nin birlikteliğini bildiğini söyleyen Nisa, bildiklerini Sude'ye anlatmıştı. Survivor 2020'de yarışan Makbule Şakalakoğlu da Nisa'ya sarıldığı fotoğrafı yayınlayarak, yakın arkadaşının desteğine karşılık vermişti. Sosyal medyada Mert Öcal'ı takip etmeyi bırakan Şakalakoğlu, birlikte yer aldıkları fotoğrafları da kaldırmıştı.

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'da aynı dönemde mücadele ettiği Mert Öcal ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Sude Burcu, yarışmaya Öcal'dan birkaç hafta sonra veda etmişti. 26 yaşındaki Burcu, Türkiye'ye gelir gelmez soluğu 39 yaşındaki sevgilisinin yanında almış ve oyuncuyla çektikleri kareye kırmızı kalp emojisi koyarak sosyal medyada paylaşmıştı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken çift, geçtiğimiz haftalarda tatile gitti. Keyifli anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti. İkilinin aşk pozu sonrasında takipçileri, "Maşallah çok yakışıyorsunuz" yorumlarında bulunmuştu.

Aşkları dolu dizgin devam eden Sude ve Mert, son pozlarıyla gündem oldu. Öcal, sevgilisiyle çektiği fotoğrafları "Always ( Daima)" notuyla paylaştı. Bu paylaşıma kayıtsız kalmayan Burcu da sevgilisine "Hep!" karşılığını verdi.

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29/07/2022 14:11