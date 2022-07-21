Survivor Atakan oyuncu olmak istiyor!

'Avatar' lakaplı sporcu Çağan Atakan Arslan, Survivor All Star 2022'yi dokuzuncu olarak tamamlamıştı. Önceki gün bir AVM'de görüntülenen sporcu kariyeriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Survivor'dan elendikten sonra Türkiye'ye ailesinin yanına gelen Atakan Arslan, hala adaptasyon sürecinin devam ettiğini belirterek, "Adada uzun süre kalınca döndüğünüzde her şey çok kolay olmuyor."

'ADAPTASYON SÜRECİ YAŞIYORUM'

"Bir adaptasyon süreci yaşıyorsunuz. Ben de hala o süreci yaşıyorum" dedi.

Şu sıralar farklı bir kariyer planlamasının olduğunu dile getiren Avatar; "Kariyerime artık oyunculuk alanında devam etmek istiyorum."

"Spor tabii ki olacak, hayatımın olmazsa olmazı. Oyunculuk da yapmayı çok istiyorum."

"Şu an net bir durum yok bu konuyla ilgili, fakat oyunculuk istediğim bir şey" dedi.

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21/07/2022 21:59