Survivor Avatar Atakan ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor

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11/09/2022

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Survivor Avatar Atakan ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor

Avatar Atakan, ikinci kez baba olacağının müjdesini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu

Survivor yarışması ile tanınan ünlü boksör Avatar Atakan, ikinci kez baba olacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Avatar mahlasıyla tanınan ünlü boksör Atakan, 2018 yılında ilk çocuğunu kucağına almıştı.

Şimdi 4 yaşında olan Leon Aslan adında bir oğlu bulunan Avatar Atakan, ikinci bir çocuğu olacağının müjdesini sosyal medyada eşi ve oğluyla birlikte verdi.

Aile fotoğraflarını paylaşan ünlü çift, "O zaman bu güzel haberi paylaşmamızın vakti geldi! Aslan'a kardeş geliyor" cümlesiyle mutluluklarını paylaştılar.

11/09/2022 20:35
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TAGS: Survivor Avatar Atakan ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor
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