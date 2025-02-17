Survivor Ayşe veda mı ediyor? Günler sonra ilk kez konseyde

Bu yıl All Star-Gönüllüler formatıyla ekranlara gelen Survivor'ın iddialı yarışmacılarından Ayşe Yüksel'in bir süredir ekranda görünmemesi dikkat çekmişti.

Konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı açıklama yapmış ve Ayşe'nin ayağında kırık olduğunu duyurmuştu.

GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI

Ayşe Yüksel'in sakatlık nedeniyle yarışmadan elenip elenmeyeceği merak edilirken; Ayşe günler sonra ortaya çıktı.

Survivor'ın 17 Şubat akşamı yayınlanacak yeni bölüm fragmanında; Ayşe, Acun Ilıcalı ile görüşmeye konseye geldi.

Koltuk değnekleriyle gelen Ayşe'nin son durumu ne?, Ayşe elecek mi?, Ayşe Survivor'a devam edebilecek mi? gibi sorular merak edildi.

"DEVAM ETTİRMEZSEK ÜZÜLÜR MÜSÜN?"

Fragmanda; Acun Ilıcalı'nın Ayşe'ye ''Sakatlıklara nasıl baktığımızı biliyorsun. Seni biz devam ettirmezsek üzülür müsün?'' sözleri dikkat çekti.

Ilıcalı'nın sözleri sonrası Ayşe'nin mimikleri dikkat çekti.

Ayşe'nin sağlık durumu ve yarışmaya devam edip etmeyeceği bu akşam belli olacak.