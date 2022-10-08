Survivor Batuhan Karacakaya sevgilisiyle paylaşım yaptı

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı 'Bülent' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya sevgilisi Ayşe Aslan ile sosyal medyada paylaşım yaptı. Birlikteliklerini sosyal medyada duyuran çift, havuz keyfi yaptığı anları hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi.

Aslan'ın yaptığı paylaşımı kendi hikayesinde yayınlayan Karacakaya ise fotoğrafa "Yüzmede yenildi üzgün" notunu düştü.

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08/10/2022 12:21