Survivor Batuhan'ın annesi Gülhayat Karacakaya'dan Acun Ilıcalı'ya şok sözler!

Finale çıkması beklenen Batuhan Karacakaya'nın, yarışmaya 3.olarak veda etmesinin yankıları hala sürüyor. Sevenleri tepkilerini sosyal medyada dile getiriyor.

Finalin hatta şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Batuhan Karacakaya final biletini, Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı'ya kaptırdı.

Yarışmaya tam odak katılan Batuhan Karacakaya’nın yarışmadan üçüncü olarak ayrılması annesini çılgına çevirdi.Batuhan'ın annesi 'Batuhan'ı 23 yaşında Survivor'a gönderdik 25 yaşında geri alıyoruz. Batuhan demek alın teri demek, Batuhan demek emek demek, Batuhan demek adalet demek.​

Sen hakkını yedirmeyen çok güzel bir evlatsın' diyerek herkesi duygulandırırken, Batuhan'ın sevenleri ateş püskürüyor.

Nedeni ise Acun Ilıcalı'nın, Batuhan Karacakaya'ya yazdığı ve Murat Ceylan tarafından okunan mektup. Yarı final bileti için oynanan oyundu, Ayşe Yüksel'in gülmesi üzerine siniri had safhaya ulaşan Batuhan Karacakaya'ya, Acun Ilıcalı bir uyarı mektubu yazmıştı.​​

Sevenleri bu mektup yüzünden Batuhan'ın finalden olduğunu dile getiriyor sosyal medyada.Öte yandan Batuhan'ın kardeşi Melissa Karacakaya'dan da bu mektuba dair bir paylaşım gelmişti.​Melissa Karacakaya Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Finale gidilebilecek bir oyun öncesinde böyle bir mektubu okumanız ne kadar adaletliydi? Bu sezon daha kötülerini izlemiş olmamıza rağmen hiç böyle bir şey olmamıştı." ifadelerini kullandı.

SURVIVOR BARIŞ PAYLAŞTI

Nisa Bölükbaşı'nın finale kaldığını duyan eski sevgilisi Barış Murat Yağcı bir paylaşım yaptı. Survivor Barış paylaşımında "Ayşe ve Batuhan sonuna kadar hak ettiniz. Sizi tanımak güzeldi, yolunuz açık olsun" yazdı.

Öte yandan Survivor Batuhan Karacakaya’nın annesi Gülhayat Karacakaya ise Acun Medya’ya ve Acun Ilıcalı’ya çok sert sözlerde bulundu.

Survivor yarışmasından üçüncü olarak elenen Batuhan Karacakaya’nın annesi sosyal medya üzerinden; “Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun! On gündür her yere yazdım, çırpındım, oğlumun hakkı yine yenecek dedim. Karşılık bulamadım, ben kimim ki?​

Duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sade hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor! Gitti oğlumun emekleri” yorumunda bulundu!

Devamında ise Gülhayat Karacakaya, “Hayatımın sonuna kadar canım yanacak” paylaşımını yaptı!Batuhan'ın annesinin duruma tepki gösterdiğini söyleyen Acun Ilıcalı, canlı yayında açıklamada bulundu ve 'Bir anneye yakışmıyor.'' dedi.​

Oğlu Survivor şampiyonu olmadığı için Survivor'ı, prodüksiyon ekibni suçlamanın doğru olmadığını dile getiren Ilıcalı, gerekli açıklamayı da finalin ardından Survivor Extra'da yapacağını belirtti.

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01/07/2022 12:01