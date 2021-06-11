Survivor Berkay geceye damga vurdu

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor, yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Büyük finale kısa bir süre kala dokunulmazlık oyunlarının arttığı yarışmanın son bölümünde; haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Geceye gönüllüler takımında başladığı yarışa kırmızı takımla devam eden Berkay damga vurdu.

Final heyecanının katlandığı 'Survivor 2021' 10 Haziran Perşembe akşamı 116. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın 2'nci dokunulmazlık oyununun oynandığı bölümde; kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bireysel olarak mücadele etti.

Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı dokunulmazlık oyununda; ilk tur eşleşmelerinin ardından yarı finale kalan isimler Aleyna, Aleyna, Berkay ve Batuhan oldu. Yarı finale direkt kalan Ayşe, Batuhan'la eşleşirken Berkay ile Aleyna karşı karşıya geldi.



Batuhan, Ayşe'yi 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi ve finale adını yazdırdı. Berkay ise Aleyna'yı 3-1 ile geçip Batuhan'ın finaldeki rakibi oldu. Finalde Batuhan'ı 5-1 yenen Berkay, dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

Ardından yapılan ada konseyinde Berkay'ın verdiği karar herkesi şaşırttı. Çünkü başarılı yarışmacı, potaya kendi takımından Aleyna Kalaycıoğlu'nu yolladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Berkay, "Artık bireysel hissediyorum ve öyle yarışacağım. Takım olarak değil, bireysel olarak şampiyon olacağız. Aleyna final dörtlüsünde yer veremediğim kişilerden biriydi" dedi. Berkay'ın mavi takım yarışmacıları yerine takım arkadaşı Aleyna'yı eleme adayı göstermesi sosyal medyada da gündem oldu. Birçok Survivor izleyicisi; Berkay'a bunu yakıştıramadıklarını, adaların birleşmesinin dengeleri değiştirdiğini ifade etti.

Öte yandan Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takımdan Poyraz kazanmış, kırmızı takımdan Batuhan'ı eleme adayı olarak belirlemişti.

Survivor'da bu hafta iki dokunulmazlık oyunu daha oynanacak ve bunların sonucunda iki yarışmacı daha eleme potasına girecek. 13 Haziran Pazar akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümde ise, halk oylaması sonucuna göre elenen isim açıklanacak.

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11/06/2021 11:35