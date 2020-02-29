Survivor bu akşam yayınlanacak mı?

Türkiye geçtiğimiz gün hain bir saldırıyla 36 şehit verdi ve bazı televizyon kanalları eğlence programlarını yayın akışlarından çıkardı. Dün yayınlanması gereken Survivor bölümü yayınlanmadı. Peki Survivor bugün yayınlanacak mı?

TV 8 29 ŞUBAT YAYIN AKIŞI

Survivor bu akşam TV8 yayın akışında yer alsa da kanallar anlık olarak akışta değişikliğe gidebiliyor.

08:30

Çook Yaşa / Yeni Bölüm

Program

09:45

Oynat Bakalım

Program

10:00

Doğduğun Ev Kaderindir

Dizi

13:00

Hastanede Hayat / Yeni Bölüm

Program

14:00

Kızım

Dizi

20:00

Survivor 2020 / Yeni Bölüm

Yarışma

00:15

Survivor Ekstra / Canlı

Program

02:45

Komedi Türkiye

Program

04:00

8×8

Program

05:15

Bilginiz Olsun

Program

29/02/2020 13:08