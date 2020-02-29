Survivor bu akşam yayınlanacak mı?
Geçtiğimiz gün İdlib'te verdiğimiz şehitlerin ardından televizyon programları yayın akışlarında değişikliklere gitti ve dün Survivor yayınlanmadı. Peki Survivor bu akşam Survivor yayınlancak mı? İşte TV8 28 Şubat yayın akışı...
29/02/2020
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Türkiye geçtiğimiz gün hain bir saldırıyla 36 şehit verdi ve bazı televizyon kanalları eğlence programlarını yayın akışlarından çıkardı. Dün yayınlanması gereken Survivor bölümü yayınlanmadı. Peki Survivor bugün yayınlanacak mı?
TV 8 29 ŞUBAT YAYIN AKIŞI
Survivor bu akşam TV8 yayın akışında yer alsa da kanallar anlık olarak akışta değişikliğe gidebiliyor.
08:30
Çook Yaşa / Yeni Bölüm
Program
09:45
Oynat Bakalım
Program
10:00
Doğduğun Ev Kaderindir
Dizi
13:00
Hastanede Hayat / Yeni Bölüm
Program
14:00
Kızım
Dizi
20:00
Survivor 2020 / Yeni Bölüm
Yarışma
00:15
Survivor Ekstra / Canlı
Program
02:45
Komedi Türkiye
Program
04:00
8×8
Program
05:15
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Program