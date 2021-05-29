Survivor Çağrı Atakan gergin bir insan olmasının sebebini açıkladı

Survivor yarışmasına veda eden Çağrı Atakan, annesini Ankara'da ziyaret ettikten sonra İstanbul'a döndü. Yarışma sırasında sık sık rakipleri ile tartışan Çağrı Atakan, gergin bir insan olmasının sebebini bakın neye bağladı...

Survivor Çağrı Atakan, Ankara'dan İstanbul'a döndü. İkamet ettiği Nişantaşı Mahallesi'nde arkadaşları ve ağabeyleri ile bir araya gelen Atakan hasret giderdi.

Yarışma sırasında rakipleri ile tartışan Çağrı Atakan, yarışmanın ilk günlerinde yaşanan gerginliklerin temelinde açlık duygusu ve yarışma stresi olduğunu söyledi.

Daha sonraki bölümlerde aslında yapısal olarak sakin bir insan olduğunun anlaşıldığını söyleyen Çağrı Atakan, "Açlıktan bolca stres yaşadık" dedi.

Çağrı Atakan, geçtiğimiz günlerde tıraş olduğu Nişantaşı’ndaki kuaför salonunda objektiflere yansıdı. Kuaförüyle objektiflere poz veren Atakan, ada hayatı sonrası şehir hayatına alışmaya başladığını söylerken, yakın zamanda ameliyat olacağını açıkladı.

Sol dizinden sakatlandığını ve Doktor Metin Kuş’un gelmesini beklediğini belirten Atakan, “Metin abi gelir gelmez menisküs ameliyatı olacağım. Olmazsam benim için kötü sonuçları olur. Dizim kilitlenebilir, bu da spor hayatımı olumsuz etkiler. Spor benim hayatımın olmazsa olmazı” dedi. Yarışmada, sakatlanmasına üzüldüğünü dile getiren Çağrı Atakan, "Eğer sakatlanmasaydım sanırım finale kadar giderdim. Yaşıma göre iyi performans çıkardığımı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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29/05/2021 10:37