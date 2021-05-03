Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı konuştu: Ben senin bırakıp gittiğin Gamze'yim

İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan hakkındaki ifadelerinin ardından günler sonra beklenen görüşme gerçekleşti.

Günlerdir gündemde olan olayı Atakan, telefonda Balaban'a anlattı. Atakan yaptığı açıklamada, "Sadece bak şu an herkesin sağlığı yerinde bunu bil. Çok talihsiz bir olay oldu. Nişanlı olduğun için SMS gelmez gibi olaylar döndü" dedi.

Atakan sözlerini şöyle sürdürdü: "Gülsüm anneme böyle şeyler söylemiş etraftan insanlar. Konu bu. 'İsmail zaten başarıyla yarışacak' bir insan dedim. Dışarıdan ona söylemişler. Bunlar sen geldiğinde konuşulacak şeyler. İletişim kurmamım tek amacı bunları kafana takmamanı istiyorum."

"Bir anda bana cephe oldular, anlamadım. Ben senin bırakıp gittiğin Gamze'yim. Sürekli seni izliyorum, sen yemek yemiyorsun ben de yemiyorum."

"Cidden bırakıp gittiğin Gamze kimse şu an ben oyum. Tek istediğim içine kurt düşmesin. Küçük bir anlaşmazlık."

"İnan bana neden cephe aldıklarını ben de anlamıyorum. Bir daha konuşma gibisinden yüklendiler. Ben neden olayını büyüdüğünü anlasam sana yansıtmadan çözerdim."

"Sen gelmeden çözülecek bir olay değil zaten. Sadece ailevi mevzu küçük bir anlaşmazlık. Benim o zamanki konuşmalarımı çok yanlış anladılar. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun, yarışmana odaklan."

İsmail ise yaptığı açıklamada, "Annemin bu konudan yapacağını zannetmiyorum. Ortada bir sebep yokken böyle bir şey konuşulması bana mantıklı gelmiyor. Detayını annemle konuşmam lazım" dedi.

Balaban, "Şimdi ben nişanlıyım zaten. Buradan bana SMS az gelir diye düşüncem olmadı. Yarışmaya gelirken korona sebebinden dolayı beni uğurlamaya gelemediler. Gamze de kardeşim de yanımdaydı" ifadelerini kullandı.

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03/05/2021 11:12