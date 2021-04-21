Survivor İsmail'e ne oldu? Büyük şok: Açıklandı

Survivor'da yarışmacılar son bölümde iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı iletişim oyununda kazanan takım Ünlüler oldu. Elenen ismin şoke ettiği Survivor'da herkes Acun Ilıcalı'nın, İsmail ile ilgili yapacağı açıklamayı bekledi.

'Önemli bir konuya girmem gerekiyor' diye söze başlayan Ilıcalı, 'Bizim için çok çok önemli bu konu İsmail Balaban ile ilgili. Geçtiğimiz gün olan bir olay İsmail ile ilgili çok üzücü bir durum. Bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bu yarışma kurallarının tamamen dışında bir durum. Ve açıkçası çok net olmamız gereken bir durum

Bazı konularda yapılan bazı hatalara karşı hep toleranslı davranıp bütün felsefimizi yarışmacı kaybetmeme üzerine kurduk. Fakat İsmail ile ilgili olan konu açıkçası bizim limitlerimizi bu sezon ilk defa ciddi derecede zorladı.' dedi.

Ilıcalı olayı şöyle anlattı; İsmail'in konusunun çok ciddi bir farkı var: İsmail besini elde ettikten sonra bizim görevlimiz İsmail'e besini yememesi gerektiğini söylüyor. İsmail'de bu uyarıyı dinliyor ve açım çok açım diyor ve bu besini yiyor. Daha sonra Ilıcalı, İsmail'e söz verdi.

İsmail, "Ödül oyununu kaybettikten sonra baya gergindim zaten. Burada en çok zorlandığım şey açlık olacak bunu biliyordum. 3.5 ay sonra en çok sinirlendiğim oyun diyebilirim. Sonrasında kampa gittik, kamptan sonra da ben gergindim. Oyun alanına doğru gittim, kimse yoktu zaten alanda. Birkaç tane yiyecek madde buldum ve kamp alanına doğru geldim.

Gerçekten çok açım dedim. Sonuçta çektiği için yemediğim bir şeyden ceza yiyeceğime yediğim şeyden ceza alayım. Yapmaman gereken bir hareket" açıklamasında bulundu.

Ünlü sunucu İsmail'e olayı hatırlatarak ,"Kamera kayıttayken görevli sana yeme diyor. Kayıttayken yeme diye uyarıyor sen de kayıtta olduğu bile bile bunu yiyorsun. Yemeyi aldı, götürdü başka bir konu. Sen bir kamera kaydı varken ve bunun uyarısı net bir şekilde yapılıyorken ben yemeği yerim dersen bu başka bir boyut." ifadelerini kullandı.

CEZASINI AÇIKLADI

Acun Ilıcalı daha sonra İsmail'in alacağı cezayı açıkladı. 'Bu tamamen bakın ben işte böyle yerim mesajıdır. Niyet olmasa da biz buna bugün ılıman yaklaşırsak yarın öbür gün birisi gelip de Acun ağabey bunu ben bir yerden temin ettim müsaadenle yiyeceğim dese aynı şey. Her çalışan kişi beni temsil etmektedir.

Survivor'da yenilen yemeğin bendeki karşılığı çaresizliktir. Yaptırım yapmaktan asla mutlu olmadım. Farklı bir yaptırım uygulayacağız sana. Öncelikle bundan sonraki 3 oyunda oynamayacaksın. Bundan sonraki 3 yemek ödülünü yemiyorsun." dedi.

MERVE'NİN SON DURUMU

Acun Ilıcalı, "Merve ilgili haber şöyle veremiyorum; Merve ile ilgili bir sıkıntımız var. O da şu: Burnunun parçalı kırık olmasından dolayı Metin ağabeyin İstanbul ile bir tur daha görüşmesi gerekiyor. İki gün içerisinde size haber vereceğimi düşünüyorum." dedi. Öte yandan Acun Ilıcalı, Poyraz'ın yarışmalara döneceğini açıkladı.

SMS BİRİNCİLERİ BELLİ OLDU

Gönüllüler takımında SMS birincisi isim Steven oldu. Ünlüler takımında SMS birincisi Sergen oldu. Steven eleme adayı olarak Reşat'ı Sergen ise İsmail'i söyledi. Eleme adayları böylece İlayda, Dora, Reşat ve İsmail oldu.

VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Survivor'a veda eden isim Reşat oldu. Takım arkadaşları ve Reşat gözyaşlarını tutamadı. Reşat şu açıklamayı yaptı: Kendime kızıyorum, nasip her şey. Çok acayip şeyler yaşadım burada. Şaka diyeceksin bana gibi geliyor. Hiç beklemiyordum. Potada olan Dora arkadaşımı motive ederken biz şarampole yuvarlandık.

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21/04/2021 09:24