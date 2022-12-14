Survivor kadrosuna bir isim daha

Survivor 2023 kadrosunda yer alacağı kesinleşen ikinci isim belli oldu. Acun Ilıcalı, yeni sezonun ilk yarışmacısını önceki gün "Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacımız Berdan Mardini oldu. Kendisine başarılar diliyorum" sözleriyle duyurmuştu. Bu defa sosyal medya hesabında ikinci yarışmacıyı paylaştı.

Ilıcalı, oyuncu ve sunucu Ümit Erdim'in yeni sezon Survivor'da yarışacağını duyurdu. Ilıcalı, "Sevgili Ümit Erdim Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar dilerim" notunu yazdı.

Aynı paylaşımı Ümit Erdim de kendi hesabından "Hadi hayırlı olsun" notuyla yayınladı.

Ilıcalı'nın ilk açıkladığı yarışması olan şarkıcı Berdan Mardini de "Hepimiz için hayırlı olsun, bakalım beni neler bekliyor?" ifadesini kullanmıştı.

YENİ SEZON NASIL OLACAK?

Yeni sezonun formatıyla ilgili ipuçları yayınlanan tanıtımla gelmişti. Eski görüntüler arasında konuşan Acun Ilıcalı, "Survivor 2023’e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak" demişti.

SURVİVOR 2023 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2023 sezonunun Masterchef'in sezonu tamamlamasının ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Survivor 15 Ocak 2022 tarihinde ekran macerasına başlamıştı.

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14/12/2022 13:53