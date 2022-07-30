Survivor Merve Aydın: Sakatlığım olmasaydı şampiyon olabilirdim!

2014 yılında ilk kez katıldığı 'Survivor'da üçüncü olan, 2015'te 'All Star'da finale kalma başarısı gösteren, 2018'de bir kez daha All Star'da mücadele eden Merve Aydın, Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğuyla sonuçlanan 'Survivor 2022'de ise 5 Mayıs'ta yayınlanan dokunulmazlık oyunu sırasında geçirdiği ciddi sakatlık nedeniyle yarışmaya erken veda etmek zorunda kaldı.

"BU SEZON EN YAKIN DOSTLARIMDAN BİRİNİ KAYBETTİM"

Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir olay yaşandı. Kendisiyle konuşurken abisi olarak ona tavsiyelerde bulundum. Gözyaşlarıyla başlayan konuşmanın sonunda Merve'yi son bıraktığım nokta iyi bir nokta. Sakatlık çok büyük bir bela olmuş spor hayatınızda. Onun yaşadığı da ağır bir sakatlık. Ortopedik sakatlıkların en teselli veren tarafı birkaç ay sonra sağlığa kavuşabilmek. Bu sezon içerisinde hayattaki en yakın dostlarından birini kaybettim. Yeri olmayacak bir acı. Sevgili Merve ile ilgili verebileceğim bilgi Merve için Survivor macerası sona erdi" demişti.

"ALLAH DAHA BETERİNDEN KORUDU"

32 yaşındaki eski atlet, geçtiğimiz gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Yürümekte zorlandığı görülen Aydın, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Daha iyiyim, toparlıyorum. Altı ayda düzeliyorsun ama ben daha erken yürüdüm. En azından çocuğumun peşinden koşabiliyorum. Psikolojik anlamda çok zor geçti. Ada için büyük emekler verdim ve sakatlanarak ayrılmak durumunda kaldım. Öyle olmasaydı durumlar daha farklı olabilirdi. Nasip kısmet böyleymiş. Allah daha beterinden korudu.

"HER ŞEY KISMET"

Basın mensuplarının "Sakatlığınız olmasaydı belki de şampiyon olurdunuz?" sözleri üzerine başarılı sporcu, "Evet, olabilirdim. Her şey kısmet" yanıtını verdi.

"ÖYLE YA DA BÖYLE KAZANDI"

Survivor Merve, yarışmanın üzerinden bir ay geçmesine rağmen tartışmaların devam ettiği Nisa Bölükbaşı’nın şampiyonluğu hakkında ise "Bir kadın kazandı. O da herkes gibi mücadele verdi, öyle ya da böyle. Sonuçta şampiyon oldu. Halkımızın seçimi, yapacak bir şey yok" yorumunda bulundu.

Batuhan Karacakaya ve Nagihan Karadere, 'Survivor 2022'nin sonucuyla ilgili tepkilerini dile getirmiş, haksızlık yapıldığını savunmuştu. Merve Aydın ise "Sizce Nisa şampiyonluğu hak etti mi?" sorusuna, "Sizi seviyorum, kendinize çok iyi bakın" diyerek, cevap vermekten kaçındı.

NİSA'NIN NEDEN ŞAMPİYON OLDUĞUNU AÇIKLADI

Acun Ilıcalı, konuk olduğu 'Sansürsüz Futbol' isimli programında, SMS oylamasına vurgu yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

O kazanmış, bu kazanmış, bizi ilgilendiren bir konu değil. Oylamayı notere emanet etmişiz, seyirci de oyluyor ki bence mükemmel bir sistem. Her sene söyledim; 'Survivor bir atletizm yarışması değildir, reality şovdur'. Yüzde 50’si ada hayatıdır, yüzde 50’si de performanstır. Bu arada Adem, Nagihan, Batuhan zaten çok oy aldı. Bu arkadaşlarımızın hiçbiri başarısız değil ki. Nisa niye kazandı? Bunu oturup bir saat konuşmamız lazım, sosyolojik bir konu. Seyirci çok sevmiş. Yarışmacılarla canlı yayın yapıyorum, yorumlarda Nisa yağıyor. Yazılanların 3'te 2'sini okuyamadım o gün. Zaten kimin kazanacağını anlamıyor musun? Yorumlarda beş tane Nisa, bir başka yarışmacı. Bu kız bir şekilde insanların gönlünü kazanmış. Issız bir adada bir kız, içi dışı tamamen bir.

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30/07/2022 11:42