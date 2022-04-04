Survivor Nagihan'dan gönüllüler takımına: Uyanıklık yapıyorlar!

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor'da rekabet gündem güne artıyor. Birleşme sonrası dört dokunulmazlık oyunu oynayan takımlar, 3 Nisan akşamı yayınlanan 68'inci bölümde haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi için parkura çıktı.

OYUNU KAYBEDİNCE ÇILDIRDI

Oyunda kadınlar mücadelesinin galibi gönüllüler olurken; erkekler de kazanan taraf ünlüler oldu. Ardından 'en iyiler' mücadelesi için parkura çıkıldı. İlk olarak Nagihan ve Evrim yarıştı. Galip gelen taraf Evrim oldu. Aldıkları sayı sonrası sevinen gönüllülere Nagihan'dan tepki geldi.

"Sadece çirkeflikle kazanırsınız. Çirkeflik kanınıza işlemiş" diyen Nagihan Karadere'ye; Sude, "Bileğinin hakkıyla kazandı Evrim" yanıtını verdi. Ardından Nagihan'a seslenen Evrim, "Yapma Nagihan abla" derken, tansiyon daha da yükseldi. Sert çıkan Nagihan, "Sen sus, sana bir şey demiyorum. Takımına söylüyorum. Aldın sayını" dedi.EVRİM'E DE TEPKİ GÖSTERDİ

Evrim'in "Sen büyüğümsün, seni de seviyorum. Bir şey demeyeceğim" sözlerine yükselen Nagihan, "Performansla işin yok ya senin. Çok da önemli değil diyorsun. O zaman burada bu kadar kasmayacaksın" ifadelerini kullandı.

Bir tepki daha gösteren Nagihan, "Sıkıştığınız zaman Survivor'da her şey performans değil. Gelmeyeceksiniz o zaman. Çeneye gelince maşallah" dedi.

ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIK GÖNÜLLÜLER TAKIMININ OLDU

Tartışma sonrası erkeklerin mücadelesiyle sona eren en iyiler yarışını kazanan gönüllüler oldu. Böylece üçüncü dokunulmazlık gönüllülerin oldu.

Yeni eleme adayının belli olduğu konseyde aldığı beş galibiyet hakkında konuşan Evrim, "Kendimi buldum zamanla. Bugünkü oyunu görünce, 'bu benim zaten' dedim. Rakiplerim çok güçlü, sürekli kazanamıyorum" dedi.

NAGİHAN: BU ŞEKİLDE OYNAMAKTAN HAZ DUYMUYORUM

Ardından Acun Ilıcalı'nın söz vermesiyle konuşan Nagihan, "Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Hak ettiler mi tabi ki hak ettiler. Ama erkekler de kadınlar da oyun içerisinde o kadar uyanıklık yapıyorlar ki. Yani ben gördüğüm zaman, 'bir sayı için bunu yapmayın' deyince biz hatalı oluyoruz. Bugünkü oyunda çubuğu kendi rahat çekebilecekleri şekilde eğri koydular. Ama tabi her zaman sonuç vermiyor, Anıl yaşadı zaten. Bu şekilde nereye kadar gidebilir. Bu şekilde oyun oynamaktan ben haz duymuyorum" ifadelerini kullandı.

Söz olarak kendini açıklayan Anıl ise "İkinci turda oyuna çıkma fırsatı buldum. Çubuğu nasıl çekebileceğime bakmak için çekip geri yerine bıraktım. Seda da yanımdaydı hatta. Ki sonra o çubuğu düzeltti. Durum bundan ibaret" dedi.

ELEME POTASINA GİDEN SON İSİM

Bu tartışma sonrası Ardahan ve Barış'ın ardından eleme potasına giden isim belli oldu. Oylamada adı en fazla yazılan isim olan Gizem Memiç, üçüncü eleme adayı oldu. Gizem, akabinde Survivor'da 24 saat yalnız başına kalacağı yokluk adasına gitti.

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04/04/2022 10:35