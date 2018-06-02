Survivor ödülünde duygu dolu anlar yaşandı

Survivor'da ödül oyununu kazanan gönüllüler takımının bekledikleri gün geldi ve yarışmacılar Türkiye ödülüne gittiler. Kazandıkları ödülün ardından istedikleri her şeyi 1 gün boyunca yapabilecek yarışmacıların çoğu aileleriyle buluştu. Duygu dolu dakikalar yaşayan yarışmacılardan en çok dikkat çekeni ise Hakan Hatipoğlu oldu. Karısı Gizem'in yaptığı sürprizle birlikte Hakan eşinin hamile olduğunu öğrendi ve gözyaşlarına boğuldu. İşte duygusal ödülün ayrıntıları.

Yarışmacıların aileleri ve sevdikleriyle birlikte zaman geçirme şansını yakaladıkları ödül oyununda kazanan taraf olan gönüllüler takımı sevdikleriyle hasret giderdi. Oldukça duygu dolu anların yaşandığı ödülde ise Hakan Hatipoğlu'nun ismi ön plana çıktı.

Gizem Hatipoğlu havaalanında Hakan'ı karşılamasının ardından önce ailesiyle güzelce bir hasret giderdi. Sonrasında ise Hakan'ı balonlarla dolu bir odaya götürerek sürprizini başlattı. Bir kutu dolu balonu açan Hakan'ın karşısına ultrason görüntüsü geldi ve Hakan o anda ağlamaya başladı.

Karısının hamile olduğunu öğrenen Hakan'a bir sürpriz daha vardı. Bebeğin cinsiyetini öğrenmek için Hakan'ın patlatması gereken bir balon daha vardı. Soru işaretleriyle dolu balonu patlatan Hakan'ın üstüne pembe pullar döküldü ve Hakan bebeğinin kız olduğunu öğrendi. Duygu dolu anlar izleyicilere duygusal dakikalar yaşattı.