Survivor şampiyonu belli oldu!

TV8 ekranlarında bir Survivor macerası daha son buldu. Ünlüler ve gönüllüler olarak başlayan 2022 Survivor All Star, 30 Haziran Perşembe günü büyük final gecesi ile sezonu kapattı. Yeni birçok sistemin hayata geçirildiği Survivor All Star'da Yokluk Adası ve Sürgün Adası, yarışmanın en çok göze çarpan yeni kuralıydı. Yarışmacılar, bu sezon geçerli olan kurallarla en zor Survivor'ı yaşadıklarını ifade etti. İşte, 2022 Survivor finalinde yaşanlar...

2022 SURVİVOR ŞAMPİYONU BELLİ OLDU

Çarşamba günü gerçekleştirilen yarı finalde Ayşe ve Batuhan finale veda etti. Adem ve Nisa ise finale yükselerek halk oylamasına çıktı. İki isimden biri perşembe gecesi şampiyonluğu elde ederek kupayı kaldırdı. 2022 Survivor şampiyonu ise oylama sonucu NİSA oldu. 2010 yılındaki Merve Oflaz şampiyonluğu ardından ikinci kadın şampiyon seçildi.

Sonucun açıklanmasının ardından Adem, ''Eğer bu yıl ben şampiyon olamayacaksam, bir kadın şampiyon olmasını istiyordum. Onlardan birisi de kesinlikle Nisa'ydı. Performans olarak elinden gelen her şeyi yaptı. Kendisini gerçekten tebrik ederim. Bu bizim için jübileydi. Önemli olan kupa değil, kupanın sahibi kardeşimiz oldu.'' sözlerini kullandı.

ESKİ YARIŞMACILAR SEÇİMİNİ YAPTI

Final gecesinde şampiyonun ilanından hemen önce yarışmadan komik ve renkli anlar ekrana geldi. İlk olarak yarışmacıların Survivor serüvenindeki değişimi seyirci karşısına çıktı. Ardından yarışmacıların parkura verdiği zararları gösteren mini bir video yayımlandı. Takımların güldüren anları da geceye damga vurdu.

Survivor şampiyonluğu için Acun ılıcalı'dan söz alan Barış Murat Yağcı, "Benim için önce üvey babam gelir sonra Adem. Seni şimdiden tebrik ediyorum sen halkın, benim ve ailenin şampiyonusun " dedi.

Ilıcalı, elenen Survivor All Star yarışmacılarının gönüllerindeki şampiyonu sorması üzerine Adem-13 Nisa-11 skoru ile son buldu. Nisa ve Adem'in değerlendirmeleri ardından Acun Ilıcalı, 6 aydır TV8'in reytinglerde birinci olduğunu belirtti.

BATUHAN'IN ŞAMPİYONLUĞA VEDASI OLAYLI OLDU

Batuhan'ın şampiyonluğu kazanamaması ardından Batuhan'ın annesinin duruma tepki gösterdiğini söyleyen Ilıcalı, canlı yayında açıklamada bulundu ve 'Bir anneye yakışmıyor.'' dedi. Oğlu Survivor şampiyonu olmadığı için Survivor'ı, prodüksiyon ekibni suçlamanın doğru olmadığını dile getiren Ilıcalı, gerekli açıklamayı da finalin ardından Survivor Extra'da yapacağını belirtti.

SURVİVOR ALL STAR ÖDÜLÜ

Geçtiğimiz sezonlarda Survivor birincisi, şampiyonluk kupasının yanı sıra ayrıca 500 bin TL büyük ödülün de sahibi oluyordu. Bu sezonun ödülü hakkında henüz bir detay bulunmuyor. Ancak 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında olabileceği düşünülüyor.

Katamaranda iki yarışmacı da bir haftalık tatil keyfi sürecek.

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01/07/2022 08:22