Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven nerede askerlik yapacağını açıkladı

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24/01/2025

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven nerede askerlik yapacağını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik yerlerini açıkladı. Askerlik sonuçlarını bekleyen isimler arasında Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının şampiyonu Cemal Can Canseven de yer alıyor.

Sosyal medya fenomeni, Instagram hesabından askerlik yapacağı yeri açıkladı.

29 yaşındaki Canseven "Manisa/ Alaşehir. Haziran'da görüşürüz. Devre arkadaşlarımı bulmam lazım bana ulaşın" notuyla paylaşım yaptı.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: cemal can canseven
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