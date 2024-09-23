Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı evlendi
Survivor All Star 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı, bir süredir beraber olduğu sevgilisi Yiğit İnandı ile evlendi.
23/09/2024
İlk kez 2020 yılında Survivor'a katılan ve gönüllüler takımında yarışan Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star 2022'de şampiyon olmuştu.
Bölükbaşı, özel hayatıyla adından söz ettirdi.
Bir süredir Yiğit İnandı ile aşk yaşayan eski Survivor şampiyonu evlendi.
"NİKAH YAPIP GELİYORUZ"
Çift, sade bir törenle dünyaevine girdi.
Nisa Bölükbaşı "Biz bir nikâh yapıp geliyoruz" notuyla evlendiğini duyurdu.
Öte yandan Nisa Bölükbaşı, birlikte mücadele ettikleri Survivor 2020 sonrası Barış Murat Yağcı ile aşk yaşamıştı.
Mutlulukları kısa süren ikiliden Bölükbaşı, ardından Ogeday Girişken ile yeni bir aşka yelken açmıştı.23/09/2024 09:33