Survivor Sercan Yıldırım kavgayı ayırmak isterken sosyal medyanın diline düştü!

Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanına Sercan Yıldırım'ın Pınar ile Sema-Seda kardeşleri ayırmak isterken düştüğü durum damgasını vurdu. Sercan Yıldırım'ın Pınar ile Sema-Seda kardeşlerin kavgasındaki durumu, sosyal medyada mizah konusu oldu.

Survivor All Star'da heyecan dorukta. Her bölümde adrenalinin dozunun arttığı yarışmanın son fragmanında yer alan bir görüntü, sosyal medyada mizah konusu oldu. Survivor All Star'ın fragmanında; Pınar ile Sema-Seda kardeşlerin kavgasında Sercan'ın araya girme çabaları ve onlarda ortaya çıkan görüntüler mizah konusu oldu.

Öte yandan yarışmanın tüm fragmanında kavga anlarının olması, özellikle Ogeday ile Hakan'ın kavgaları yorumlarda fazlaca yer buldu.

19/02/2024 11:04