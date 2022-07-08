Survivor sunucusu Murat Ceylan, All Star yarışmacısı Gizem Memiç ile görüntülendi

“Survivor” sunucusu Murat Ceylan önceki gün Cihangir trafiğinde üstü açık Porsche’siyle görüntülendi.

Fotoğrafını çeken muhabirlere “Arabamı çok özlemişim!” diyen Ceylan’ın yanında, “Survivor” yarışmacılarından Gizem Memiç vardı.

Miss Turkey 2010’da Serenay Sarıkaya’yı geride bırakarak birinci olan Gizem Memiç, 2018 yılından bu yana Burak Mert ile evli. (Sayit DURMAZ)

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08/07/2022 13:23