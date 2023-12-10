Survivor takımları belli oldu

Survivor 2024 All Star'ın kadrosu geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Bu gece ise takımlar netleşti. Survivor All Star konseptiyle yeniden ekranlara gelecek. Yarışmacılar ise kadınlar ve erkekler olarak sonra da mavi ve kırmızı takım olarak ayrılacak. Peki, Survivor 2024 takımlarında kimler olacak?

Survivor All Star'da takımlar netleşti. Survivor takımlarının nasıl olacağı ve kadroda yer alan isimler izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte, Survivor 2024 takımları...

Survivor All Star'da takımlar netleşti. İşte, Mavi ve Kırmızı takımlar:

MAVİ TAKIM (KADINLAR)

Nefise Karatay

Seda Ocak

Begüm Yücetan

Sahra Işık

Seda Aktuğlu

Damla Can

KIRMIZI TAKIM (KADINLAR)

Pınar Saka

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Gizem Memiç

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Canbeldek

MAVİ TAKIM (ERKEKLER)

Hakan Hatipoğlu

Yiğit Poyraz

Yasin Obuz

Özgür Tetik

Yunus Emre

Ogeday Girişken

KIRMIZI TAKIM (ERKEKLER)

Doğukan Manço

Furkan Kızılay

Ersin Korkut

Sercan Yıldırım

Turabi

Bozok Gören

Nihat Altınkaya