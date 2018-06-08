Survivor Taksi'de Ramazan ile Cumali arasında gerginlik!

Survivor 2018'de Gönüllüler takımında yarışan Cumali Akgül ile Ramazan Kalyoncu, Survivor Taksi'nin programına konuk oldu. İkili arasında adada var olan gerginlik burada da devam etti.

Survivor 2018'de iz bırakan yarışmacılardan Cumali ile Ramazan Kalyoncu, yarışmadan sonra yeniden bir araya geldi. Cumali ve Ramazan program esnasında yarışmada kaybettikleri oyunlar ve Cumali'nin 'ormana çağırma' konusunda tartışma yaşadı. Ramazan'ın Cumali'ye 'Benimle düzgün konuşan adam bana ormana gelin diyor. Bu nedir?' demesi üzerine sinirlenen Cumali 'Ramazan tereyağı gibi üste çıkıyorsun sen' şeklinde sert bir yanıt verdi.

ARACIN DURDURULMASI İSTEDİ

İkili arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine yarışmacılar aracın durdumasını istedi. Araçtan inen Cumali ve Ramazan'ın Survivor Taksi sunucuları Eray Akıncı ve İsmail Tayfun Tuncer'e şaka yaptığı anlaşıldı.