Survivor yarışmacısından Acun Ilıcalı’ya olay yanıt!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda Survivor eski yarışmacısı hakkında zehir zemberek sözler kullandı. Ilıcalı’nın sarf ettiği sözler sonrasında yarışmacıdan jet yanıt geldi.

Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, son zamanlarda YouTube üzerinde popüler hale gelen Nur Tuğba Namlı’nın YouTube kanalına özel bir röportaj için konuk oldu. Keyifli bir sohbetin gerçekleştiği bu buluşmada Ilıcalı, Survivor hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

Nur Tuğba Namlı’nın “Survivor’a keşke almasaydım dediğiniz kimse var mı?” sorusuna Ilıcalı, 2016 sezonunda yarışan Serkay Tütüncü’nün ismini verdi.

Acun Ilıcalı’nın “Nankör, kansız insan sevmem” ifadeleri üzerine, eski yarışmacı Serkay Tütüncü’den de hızlı bir yanıt geldi.

Serkay Tütüncüi sosyal medya hesabından olay yaratan sözler paylaştı. İşte Serkay’ın yanıtı…

“Ne kadar ayıp yaptığın”

Serkay Tütüncü, Acun Ilıcalı’nın sözleri üzerine şu mesajı yayınladı: