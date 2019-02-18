Survivor Yayından Kaldırılacak mı?

Ünlü sunucu Acun Ilıcalı, Survivor Türkiye-Yunanistan'ın beklenen reyting alamamasından dolayı yayından kaldırılacağı haberleri hakkında açıklama yaptı.

TV8'i satın alarak kanal patronu olan ünlü sunucu Acun Ilıcalı, Survivor Türkiye-Yunanistan'ın yayından kaldırılacağı iddialarına cevap verdi.

"İZLEYİCİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Sosyal medya hesabından Survivor Türkiye- Yunanistan'ın yayından kaldırılıp formatının değiştirileceği iddiaları hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Survivor Türkiye-Yunanistan formatının değişeceği haberi bizi ekip olarak güldürülüyor. Haftada 4 gün Survivor ile prime time'da Şubat ayının 1.kanalıyız. izleyicilerime teşekkür ederiz." dedi.

"EN ETKİLİ 500 İSİM ARASINA GİRMİŞTİ"

Variety editör kurulu tarafından oluşturulan listede 358 ABD'li, 30 İngiliz, 15 Fransız, 13 Çinli, 12 Alman, 11 Hintli, 8 İtalyan, 6 İspanyol yer bulmuştu. Meryl Streep, Reese Witherspoon, Tim Cook, Mark Zuckerberg, Emma Stone gibi dünyaca ünlü ve başarılı isimler yer aldığı Variety 500 listesindeki tek Türk ise Acun Ilıcalı olmuştu.