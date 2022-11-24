Survivor yeni sezonu ne zaman başlayacak, 2023 sezonu yarışmacıları kimler olacak?

Survivor 2023 başvuru videosu yayınlandı. Eski sezondan görüntülerin paylaşıldığı fragmana, Acun Ilıcalı'nın "Ada yaşamı, performansın dışında, aklında ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor" sözleri damga vurdu. Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda kadro hakkında açıklama yapmıştı. Peki, Survivor yeni sezonu ne zaman başlayacak, yarışmacılar arasında kimler olacak?

Acun Ilıcalı Survivor yeni sezonuyla ilgili ilk ipuçlarını Candaş Tolga Işık'a vermişti. Ünlü televizyoncunun, sosyal medyada kısa sürede gündem olan açıklamaları ardından başvuru videosu geldi. Video yeni sezon formatı hakkında ilk tüyoyu verdi.

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2023 sezonunun Masterchef'in sezonu tamamlamasının ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Survivor 15 Ocak 2022 tarihinde ekran macerasına başlamıştı.

SURVİVOR 2023 KADROSU BELLİ OLDU MU?

Yeni sezon ünlüler kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı tahminleri devam ederken Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda kadroyla ilgili konuşmuştu. Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’un konuğu olan Acun Ilıcalı, 2023 Survivor yarışması hakkında bilgiler verdi. Ilıcalı, “Survivor’da bu sene aklın da ön planda olduğu bir döneme geçiyoruz şu anda. Biraz Özge Ulusoy, Pascal Nouma dönemini özledim, o Survivor’ın tadını vermek istiyorum. Hem aklı olup hem de belli bir becerisi olan Survivor canlandırıyoruz kafamızda” dedi.

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24/11/2022 09:43