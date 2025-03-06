Survivor'a milyonlarca liralık ceza yağdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) TV8'de ekranlara gelen Survivor adlı yarışma programına ceza kesti.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu programa "şiddete yönelik tartışmalar ve görüntüler" nedeniyle 17 milyon 852 bin 40 TL para cezası verildi.

Kararda "gerçek hayattan daha fazla şiddet olduğu" belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:



"İzleyici, kavga, cinayet, intihar, gasp, darp, cinsel taciz, işkence gibi çeşitli şiddet olaylarına medya içeriklerinde tanık olmaktadır. Günlük hayatta özellikle şiddet olaylarında ve şiddet içerikli davranışlardaki artışta medyanın önemli bir etkisi olduğuna dair tartışmalar gündemden düşmemektedir."

TOPLAM GELİRİN YÜZDE 3'Ü KADAR CEZA

Sözcü'nün haberine göre; RTÜK yasasında yer alan "şiddeti özendirici yayın yapılamaz" ilkesinin ihlali nedeniyle; Survivor programının yayınlandığı TV8’e, kanalın 2024 yılı Aralık ayındaki toplam geliri olan 595 milyon 67 bin 983 TL’nin yüzde 3’ü kadar ceza verildi.



Survivor’un 16 ve 18 Ocak günü yayınlanan bölümlerinde yarışmacılar Almeda, İsmail, ve Adilhan arasında geçen "Ne oldu? Kulağımın dibinde bağırma, göreceksin sen, kes, otur yerine. Seni parçalarım, kuduruyorsun" biçiminde diyaloglar incelendi.

Yarışmacıların birbirlerinin üzerine yürüdükleri, yaşanan itişme ve boğaz sıkma gibi şiddet görüntülerin de yayınlandığı vurgulandı.