Survivor'da aşk bombası!

Survivor'da dün akşam Acun Ilıcalı'nın Hilmi Cem ile ilgili açıklamaları ada konseyine damga vurdu. Acun Ilıcalı'nın Hilmi Cem'e 'Yunan takımından senden hoşlanan birisi var' açıklamasını yaptı. Kavgaların ve dokunulmazlık geriliminin arasında 'Survivor'da aşk' açıklaması yarışmaya bomba gibi düştü. Yunanistan Survivor'da mücadele eden Rodanthi Kaparou'nun Hilmi Cem'den hoşlandığını ortaya çıkaran Acun Ilıcalı, " İstersen sen bir kıyafet giy, o da giysin birbiriniz tanımış olursunuz. Eğer takımlar arası oyun olursa karıştırma. İsmi Rodanthi. Tabi o oyuna kadar elenmiş olmazsa" dedi. Peki Hilmi Cem'den hoşlanan Survivor Yunanistan yarışmacısı Rodanthi Kaparou kimdir?

Survivor'ın dün akşam yayınlanan ve tartışmaların eksik olmadığı son bölümde herkesi gülümseten bir olay yaşandı. Acun Ilıcalı ada konseyinde Hilmi Cem'e sürpriz bir açıklama yaptı. Acun Medya'nın Yunanistan'da reyting rekorları kıran prodüksiyonu 'Survivor Yunanistan'da mücadele eden Rodanthi Kaparo'nun Hilmi Cem'den hoşlandığı ortaya çıktı.

'Yunan takımından senden hoşlanan birisi var' sözüyle başlayan Ilıcalı'nın açıklamaları herkesi kahkahaya boğdu. Acun Ilıcalı, Survivor'daki aşk olayını anlatarak, "Türkiye Yunanistan Survivor oyununda, Yunan bir yarışmacı senden çok etkilenmiş.Kendisi bana 'Acaba ne zaman Türkiye'yle tekrar oyun oynayacağız' diye sordu. Soruda olayı çözdüm. Ne kadar boş bakıyorsam artık o anlattı. Sen dikkat etmiş olamazsın belki sen de görmüşsündür. Yakında yeniden Yunanistan ile oyun oynacağız. Bu konuyu biz sonra konuşacağız seninle. O oyunda sen de görmüş olursun. İstersen sen bir kıyafet giy, o da giysin birbiriniz tanımış olursunuz. Eğer takımlar arası oyun olursa karıştırma. İsmi Rodanthi. Tabi o oyuna kadar elenmiş olmazsa' şeklinde konuştu.

Acun Ilıcalı'nın bu sözleri karşısında ise Hilmi Cem kahkahalara boğuldu. Utandığı görülen başarılı yarışmacı sadece 'Kim acaba pek hatırlamıyorum' diyebildi.

SURVİVOR YUNANİSTAN'DAKİ RODANTHİ KAPAROU KİMDİR?

- Rodanthi Kaparou, yarışmaya Kandiye Girit'ten katıldı

- Markopoulo'da yaşıyor.

- Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde eğitim gördü

- 1 yıllık pistte yer aldı.

- Dansı seviyor.