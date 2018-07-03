Survivor'da aşk bombası! El ele yakalandılar

Survivor 2018'den farklı takımlarda yarışan Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan aşk yaşamaya başladı. Yarışmanın final yapmasının ardından tatil yapan ikili ilk defa el ele görüntülendi

Survivor 2018'de yarışan ancak finali göremeden elenen Birsen Bekgöz ve Nihat Doğan sevgili oldu. Geçtiğimiz gün Adem Kılıççı'nın şampiyonluğuyla noktalanan yarışma sonrası tatil yapan ikili, ilk defa el ele görüntülendi.

Instagram'da 'Kamera Arkası' sayfasının dün ortaya attığı 'Birsen-Nihat aşkı' iddiası doğru çıktı.Yarışmanın bitmesinin ardından ekip arkadaşlarıyla tatil yapan ikili, takipçileri tarafından ele ele yakalandı.Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan'ın el ele görüntüsü, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

SIK SIK PAYLAŞIM YAPIYORLAR

Bir süredir sık sık yan yana gelen ve sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ikili, yakın zaman önce aşk yaşamaya başladı.

'AHMET KURAL MI NİHAT DOĞAN MI?'

Survivor ikincisi Nagihan Karadere'nin dün Nihat Doğan'ın Birsen Bekgöz'e olan bakışları Instagram hesabından paylaşarak ''Ahmet Kural mı Nihat Doğan mı?" yazması akıllara ikilinin aşk yaşadığı iddialarını getirmişti.