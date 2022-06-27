Survivor'da Ayşe-Adem gerilimi! 'Sen önüme geçtin'

Yapımını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor All Star'da büyük final için geri sayım başladı. Son olarak Nagihan Karadere'nin veda ettiği adada Adem, Nisa, Ayşe, Hikmet ve Batuhan kaldı.25 Haziran akşamı 145'inci bölümüyle Tv8 ekranlarına gelen Survivor'da ilk olarak bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM

Sıralama turunun galip bitiren Nisa, yarı finalde Hikmet'i yenen Ayşe ile mücadele etti. Finale yükselen Ayşe oldu. Adem ve Batuhan da final için mücadele etti. Final oyununda ilk dokunulmazlığı kazanan yarışmacı 5-1'lik skorla Batuhan Karacakaya oldu.

Kazanan Batuhan, finalde Ayşe'yi de yenerek dokunulmazlık kolyesinin sahibi oldu. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Batuhan olurken ödülünde sahibi oldu. İletişim ödülünden faydalanması için iki kişi belirleyen Batuhan Karacakaya; Adem ve Ayşe ikilisini seçti.

VOLEYBOL MAÇINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Sonrasında Adem ve Acun Ilıcalı'nın kurduğu takımlar arasında bir voleybol maçı yapıldı. Voleybol Challenge'da Adem, Hikmet ve Ayşe; Acun Ilıcalı, Nisa ve Batuhan ile mücadele etti. Oyunu kazanmak için canla başla mücadele eden takımlarda Ayşe ve Adem arasında setler 1-1 durumdayken tansiyon yükseldi.

Gelen topu karşılamakta anlaşamayan ikiliden Ayşe, "Ama anlaşamıyoruz. Alacakmış gibi önüme geçtin Adem ağabey" diyerek sitem etti. Takım arkadaşına kızan Adem ise "Atlamıyorsun" dedi. Kendini savunan Ayşe Yüksel de "Ben atlayacaktım, sen önüme geçtin" ifadelerini kullandı.

'ORADA DURULUR MU?'

"Ne önüne geçtim. Geldim durdum burada. Sen kısa dediğin an bıraktım zaten" diyen Adem'e cevap veren Ayşe, "Orada durulur mu hareket edip?" şeklinde konuştu. Sonrasında seti 15-11 kaybeden Adem ve takımında gerginlik bitmedi.

Aralarındaki 'önüme atladın' tartışması bitmeyen Ayşe ve Adem'den Ayşe, "Ağabey sen önüme atlayınca alacaksın zannettim. Bir dinler misin beni?" dedi. Adem de "Ben seni dinliyorum da sen dinlemiyorsun" deyince, Ayşe "Tamam ben dinleyeyim" dedi.

Sonrasında Adem Kılıçcı, "Ben senin önüne atlamadım. İkimiz de hamle yaptık, sen 'kısa' deyince ben durdum" dedi. İkili arasındaki tartışma, üçüncü setin başlamasıyla son buldu. Kazanan taraf 3-1'lik skorla Acun Ilıcalı'nın takımı oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Voleybol maçı sonrası konseye giden yarışmacılardan Batuhan Karacakaya, bir kişiyi potaya yolladı. Dokunulmazlık kolyesinin sahibi olan Batuhan, Nisa'nın adını verdi. Böylece gönüllüler takımından finale gitme ihtimali olan tek yarışmacı Nisa Bölükbaşı, haftanın ilk eleme adayı oldu.

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27/06/2022 08:46