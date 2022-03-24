Survivor'da bir veda daha

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24/03/2022

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Survivor'da bir veda daha

Survivor 2022'de kim elendi? sorusu yanıt buldu. Adem, Barış, Bora, Evrim ve Gizem'in eleme konseyinde en az SMS oyunu alan Bora yarışmaya veda etti. İşte ayrıntılar...

Survivor'da oynanan haftanın son dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı. Böylece ünlüler takımı Barış ve Evrim'in ardından 3. ve 4. eleme adayını belirledi.

Survivor'da son bölümde eleme adaylarından Adem, Barış, Bora, Evrim ve Gizem oldu. En az SMS oyunu alan Bora yarışmadan ayrıldı.
Bora, elenmenin ardından şu açıklamayı yaptı: "Bu etapta eleniyorsam gitmeyi hak etmişimdir. Aileme, oğluma, eşime kavuşacağım. Yeni insanlar tanıdım. Mutluyum. Çok teşekkür ediyorum size. Herkese hakkım helal olsun"
 

"Bu bir oyun. Bu oyun benim için burada bitti. Buradaki bütün problemleri de burada bırakıyorum. Buraya nasıl girdiysem buradan aynı şekilde çıkmak benim için önemli. Buradan gitmek benim için dünyanın sonu değil, hayatım ve oğlum var"

24/03/2022 12:43
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TAGS: Survivor
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