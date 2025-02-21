Survivor’da Büyük Vedâ! Eleme Gecesinde Kim Elendi?

Survivor 2025'te heyecan dolu bir eleme gecesi yaşandı. Eleme potasına giren yarışmacılar zorlu düellolarda karşı karşıya geldi. Peki, adaya veda eden isim kim oldu? İşte detaylar...

Eleme Potasında Kimler Vardı?

Bu hafta eleme adayı olan isimler şunlardı:

Poyraz

Doğuş

Efecan

Yunus Emre

Öte yandan geçtiğimiz günlerde sakatlık nedeniyle yarıda kalan Sedat - Batuhan karşılaşması da devam etti.

Düellolar Nefes Kesti!

Eleme gecesinde yarışmacılar elenmemek için sonuna kadar mücadele etti:

Poyraz , Doğuş karşısında kazanan taraf oldu.

, karşısında kazanan taraf oldu. Yunus Emre , Efecan'ı mağlup etti.

, mağlup etti. Doğuş , Efecan’ı 5-0 gibi net bir skorla yenerek potadan kurtuldu.

, 5-0 gibi net bir skorla yenerek potadan kurtuldu. Batuhan , Sedat’ı mağlup etti.

, mağlup etti. Sedat, Mehmet’i yenerek eleme hattından çıktı.

Survivor’da Kim Elendi?

Gecenin final düellosu Mehmet ve Efecan arasında gerçekleşti. Büyük mücadele sonunda adaya veda eden isim Efecan oldu.

Survivor 2025’te rekabet giderek kızışıyor. Önümüzdeki haftalarda hangi yarışmacılar potaya girecek, kimler yoluna devam edecek? Heyecan dolu bölümler devam ediyor!