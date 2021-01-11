Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021'in 10 Ocak günü ekranlara gelen son bölümünde ünlüler ve gönüllüler arasındaki mücadele kıran kırana başladı. Özel olarak hazırlanan parkurda birbirleriyle kıyasıya yarışan Survivor 2021 yarışmacıları arasında çekişmeli bir dokunulmazlık oyunu oynandı.

Araların milli sporcularında yer aldığı her iki takımda da yarışmacılar dokunulmazlık oyununda oldukça yüksek seviyede mücadele gösterdi.

Dokunulmaz oyununun son turunda Hanzade ve Merve karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin verildiği yarışmada, ünlüler takımı 10-7'lik skorla dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

Hanzade oyunu kaybetmesinin ardından gözyaşlarına boğuldu. Takım arkadaşları ise, Hanzade'yi teselli etti.

SURVIVOR 2021 İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021'in ilk eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrasında yapılan ada konseyinde belli oldu.

Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylama sonrasında eleme adayı olarak Sena seçildi.

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11/01/2021 09:41