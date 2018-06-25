Survivor'da Dominik'teki son konseyde kim elendi? Survivor Kıbrıs finaline kimler kaldı?

Survivor 2018'in 24 Haziran Pazar ekrana gelen 107. bölümünde kim elendi? Yapılan oylamadan sonra Kıbrıs finallerine kalan 6 yarışmacı belli oldu. Acun Ilıcalı finaller için yapılan oyunları ve yeni eleme sistemini açıkladı. Dominik'teki son konsey sonrasında Survivor'dan kim gitti? İşte Survivor 2018 Kıbrıs finalistleri...

Survivor 2018'in 29 Haziran Cuma yayınlanacak olan büyük finaline günler kala bir isim daha adaya veda etti. Survivor'da 6 yarışmacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki finallere kalırken, final öncesinde son elenen isim de belli oldu.

SURVIVOR'DAN ELENEN İSİM KİM OLDU?

Survivor'daki son dokunulmazlık konseyinde, Turabi Çamkıran, Anıl, Damla ve Hakan Hatipoğlu arasından en az oyu alarak elenen isim belli oldu. Survivor'a damga vuran yarışmacılardan olan Hakan Hatipoğlu, Kıbrıs finalleri öncesinde elenerek adaya ve hayallerine veda etti.

KIBRIS FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı Kıbrıs finallerinin sistemlerini açıkladı. Acun Ilıcalı, Dominik'teki son elemeden sonra kalan 6 yarışmacının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki finallere

kalacağını açıkladı. Ilıcalı, ' Dominik'teki son konseydesiniz. Artık dokunulmazlık oyunu yok. 6 yarışmacı birden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki büyük finalde olacaksınız. Bu akşam son eleme olacak. Kalan 6 yarışmacı KKTC'deki büyük finalde yer alacak. Bundan sonra yarı final koltuğu için iki oyun oynayacağız. Kalan 4 yarışmacının ikisi Çarşamba akşamı canlı yayında oylama sonucunda elenecek. Kalan iki isim yarı finale çıkacak. İki yarışmacımız direkt olarak yarı finale çıkacak. Çarşamba akşamı Kıbrıs'ta çeyrek final, Perşembe ise yarı final olacak. 2 yarışmacı Çarşamba akşamı elenecek. 4 yarışmacı Perşembe akşamı yarı finalde olacak. Canlı yayındaki oylama sonrasında iki isim finale çıkacak' dedi.

Dominik'teki eleme sonrasında Hakan'ın veda etmesiyl kalan yarışmacılar olan Turabi, Damla, Hilmi Cem, Anıl, Adem ve Nagihan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak olan finallere kalmaya hak kazandı.

ELEME ADAYLAR KİMLER OLDU?

Survivor'daki son dokunulmazlık oyununu kadınlarda Nagihan, erkeklerde ise Hilmi Cem kazandı. Dokunulmazlık oyunu heyecanının ardından ada konseyinde yapılan oylama sonucu eşit oy alan Turabi ve Hakan eleme adayı oldular. Sembol oyunlarını kazanan Adem, Kıbrıs finalini garantilediği ve dokunulmaz olduğu için, dokunulmazlığı kazanan yarışmacıların isim belirlemesine gerek kalmadı. Anıl Berk Baki ve Damla Can’da diğer eleme adayları oldu.

Dominik'te yapılan son eleme konseyi sonrasında Turabi, Hakan, Anıl ve Damla eleme adayı oldu. Bu dört isimden biri büyük finali göremeden Survivor 2018'e ve şampiyonluk hayallerine veda edecek. Dominik'te yapılan son toplu sms oylaması sonuçlarına göre, bu dört isim arasından en az oyu alan yarışmacı adadan elenecek.

HAFTANIN PERFORMANS BİRİNCİLERİ KİMLER?

Survivor'da son haftanın performans birincisi yarışmacıları da belli oldu. Erkeklerde yüzde 79'la Hilmi Cem birinci olurken, kadınlarda ise Damla birinci oldu.