Survivor'da dün akşam kim elendi?

Survivor 2018'in sonlarına geldiğimiz bu günlerde eleme konseyinde de hareketli günler yaşanıyor. Yarışmanın artık bireysele döndüğü bu aşamada eleme sistemi daha seri işleyecek. Peki Survivor'da gelen SMS'ler sonucunda dün akşam kim elendi? İşte Survivor elemesinde dün akşam gerçekleşen sonuç ve adaya veda eden isim

Survivor'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Merve, Hakan ve Sema'nın elenme adayı olduğu konseyde rakiplerinden daha az oy alarak elenen yarışmacı belirlendi. Peki Survivor 2018'e dün akşam kim veda etti? İşte elenen yarışmacı ve adaya veda ederken söylediği son sözleri

Dün akşam gelen SMS'ler ile elenen yarışmacı Merve Aydın oldu. Merve, isminin açıklanmasının ardından 'Buraya kadarmış 3.cüsü buraya kadarmış yapabilecek bir şey yok. Herkesin bir amacı ve hedefi var, benim de hedefim sonuna kadar gitmekti. Fakat bu sezon çok şansızlıklar ve sakatlıklar yaşadım. Sakatlıktan bir türlü kurtulamadım ve bu beni psikolojik olarak çok fazlasıyla etkiledi. Diyecek bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum tekrardan size' diyerek Survivor macerasını özetledi.

Acun Ilıcalı'da Merve'nin elenmesinin ardından bir kaç kelime ile sonucu özetledi. Acun Ilıcalı 'Demin bir kaç anımızdan bahsettim ama senle anımız çok fazla tabi ki 3 koca sezonu birlikte geçirdik, toplam bir buçuk sene neredeyse. Seyircilerimiz bazen seni sinirli gördüler ama benim aklımda sadece güler yüzün ve sempatik sözlerin var. Dediğin çok doğru buradaki şartlarda çok değişik tepkiler verebiliyorsunuz. Açlığın ne olduğunu tabi ki seyircilerimiz de ne olduğunu zaman zaman biliyorlardır hissediyorlardır ama sizin bunu devamlı olarak yaşamanız tabiki bazen o agresiflikleri getirdi. Ama tabi ki bunlar her zaman oyunda kaldı, saha içinde kaldı. Benim için çok değerli bir yarışmacısın. Sakatlıklar gerçekten peşini bırakmadı. Bu senin mağlubiyeti kabullenemez karakterine açıkçası rahatsızlık verdi. Ama biz bir birimizi çok iyi tanıyoruz. Seyircimiz takdir ediyor biz sadece sonucu söylüyoruz. Bundan sonraki hayatında inşallah ömür boyu mutluluklar diliyorum sana.' Diyerek Merve'nin Survivor yaşamını özetledi.

YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA SÜRPRİZ ÖDÜL

Yeni bölüm fragmanında bölüm öncesi yarışmacıların görüşleri alınırken, Sema'nın yaptığı yorum dikkat çekti Merve, Sema ve Hakan'ın bulunduğu eleme potası hakkında konuşan Sema, 'şaşkınız çünkü biz Hakan gider diye tahmin etmiştik' derken, Hakan yaptığı yorumda 'gider miyim diye düşünmedim değil biliyor musun' diyerek takım arkadaşı Murat ile konseyde yaşadıklarını paylaşıyor. Murat'ta bu durum karşısında 'biz senin adına senden daha rahattık' diyerek kendi görüşünü dile getirdi.

Acun Ilıcalı yeni bölüm fragmanında ödülü açıklarken Sürpriz bir duyuruya yer verdi. Kazanan yarışmacının yanına bir kişi alma hakkı bulunarak New York'a gideceğini açıkladı.