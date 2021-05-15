Survivor'da duygusal anlar... Gözyaşları sel oldu!

Survivor 2021'de büyük heyecan. Bu akşam ekrana gelecek bölümde yarışmacılar aileleriyle bir araya geliyor. Kazananın ailesiyle vakit geçireceği yarışmada duygu dolu anlar yaşanacak.

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek finalin yaklaştığı Survivor'da bu akşam ekrana gelecek bölümün fragmanı yayınlandı. Duygusal anların yaşandığı yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı büyük ödülü açıkladı.

Acun Ilıcalı ödül oyunu için yarışmacılara büyük sürpriz yaptı. Ilıcalı, 'Şu duvarın arkasında aileleriniz var. Hepinizin ailesinden birer kişi şu duvarın arkasında' dedi.

Yarışmacılar daha sonra aileleriyle bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı fragmanda Aleyna Kalaycıoğlu'nun ise hem annesi hem de kız kardeşi geldi. 'Annemle Cansu geldi' diyen Aleyna Kalaycıoğlu gözyaşlarını tutamadı.

Duygu dolu anların yaşandığı Survivor'da Aleyna Kalaycoğlu kardeşi Cansu'ya sarılıp 'Seni çok özledim' diyerek gözyaşlarını tutamıyor.

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da verdiği bir röportajda, kardeşi Cansu'nun trafik kazası sonucu yüzde 100 engelli kaldığını gözyaşları içinde anlatmıştı.

Babasıyla görüşmediğini belirten Aleyna, bu zor süreçte annesinin her şeyi bırakıp kendini kardeşine ve kendisine adadığını ifade etmişti.

Aleyna Kalaycıoğlu, o günkü röportajda 'Kardeşim belki yürüyüp konuşabilecekti, bana abla diyebilecekti, kader demek istemiyorum çünkü bu çok büyük bir olay' ifadelerini kullanmıştı.

(Hürriyet-Kelebek)

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15/05/2021 12:45