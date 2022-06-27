Survivor'da eleme adayı belli oldu (Survivor ne zaman bitiyor?)

Survivor'da finale artık kısa bir süre kala eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu. Yarışmada Acun Ilıcalı'dan final gününe ilişkin önemli bir ipucu geldi. Ilıcalı, Survivor 2022'nin bitişi ile ilgili ayrıntıları açıkladı.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Survivor'da final yaklaştıkça gerilim de artmaya başladı. Yarışmada dün akşam haftanın son eleme adayı ve dokunulmazlığı alan isim belli oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim önceki akşam olduğu gibi dün akşam da Batuhan oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da önceki akşam Nisa'nın ardından dün akşam da Hikmet eleme adayı oldu.

Survivor 2022 All Star'da elenen isim bu akşam ödül oyunun ardından belli olacak.

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Survivor 2022’de rekabetin kızışmasıyla birlikte final heyecanı da başladı. Survivor'da geriye 5 isim kaldı. İzleyiciler hangi yarışmacıların finale kalacağını merak ederken bir yandan da Survivor 2022 ne zaman bitecek diye araştırıyor.

Survivor All Star'da büyük finale kısa bir süre kala Acun Ilıcalı, sezonun bitiş tarihine yönelik açıklama yaptı.

Ilıcalı 23 Haziran Perşembe akşamı finalin tam 1 hafta sonra olacağını söyledi. Bu bilgilere göre Survivor All Star yarı finali 29 Haziran Çarşamba günü, büyük finali de 30 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek.

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27/06/2022 11:19