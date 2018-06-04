Survivor’da eleme adayları belli oldu…

Gönüllüler takımının dokunulmazlığı kaybetmesiyle Turabi ve Ümit'in ardından Hakan ile Damla haftanın diğer eleme adayları oldu. İşte 88. bölüm ve 16. haftanın tamamında yaşananlar...

Survivor 86. bölümde sembol ve dokunulmazlık oyunları oynandı.



Erkeklerin sembol oyununda finale kalan Anıl ile Hilmi Cem'den galip gelen Anıl oldu.

16. haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ise 10-2 gibi net bir skorla Ünlüler, Gönüllüler'e üstünlük sağladı.



Bireysel dokunulmazlığı ise Nagihan kazandı.

Gönüllüler'in ada konseyinde adı en çok yazılan Hakan haftanın üçüncü eleme adayı oldu.



Nagihan'ın adını verdiği Damla da dördüncü gitme adayı durumuna geldi.

Survivor'da finale sayılı günler kala 4 Haziran Pazartesi akşamı haftanın eleme adayı belli olacak.



İşte eleme adayı olan yarışmacıların ilk sözleri...

Hakan:



"Bekliyordum. Bu oyunun kuralı. Her şey çok iyi gidiyor ama birileri birilerinin ismini yazacak. Açıkcası karşı takımın isimleri güçlü. Ümit Karan'dan korkuyorum, Turabi'den korkmuyorum. Benim için Survivor'ın en güzel kısımları son haftalardır"

Damla:



"Öncelikle dokunulmazlığı kaybettiğimiz için mutsuzum. Akislikler yaşadığımız düşünüyorum, takım olarak Ünlüler'den daha iyiyiz. Bugün kaybettik sonuçlara katlanmak zorundayız. Nagihanwla konuştuk bana anlattı derdini. Umarım Kıbrıs'a sayıca fazla olarak otururuz. Takım için hayırlısı olsun."

Turabi:



"Finale giderken son haftalar. Zorlu konseyler geçireceğiz. Damla, Hakan ve Ümit Karan da güçlü. İnşallah bizden biri değil karşı taraftan biri gitsin. Gönlüm Hakan'ın gitmesini ister. Bir sonraki konseyde faturayı açacaksın hesabı keseceksin."

Ümit:



"Rakiplerime başarılar diliyorum. Hepsi sevdiğim arkadaşlarım. Biz yarışmaya geldiğimizde örnek olmaya geliyoruz. Ben oğlumun kahramanı olmaya geldim. Engeller var engelleri aşmak zorundasın. Sakatlansak bile finale bir şekilde gidiyoruz. Burada olduğumdan beri oğlum evin kahramanı oldu. Onu anmak istedim. Acun bey artık her şey sizin iki dudaklarınız arasında."