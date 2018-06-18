Survivor’da eleme adayları belli oldu…

Bireysel yarışmalara dönen oyunlarda dokunulmazlık Nagihan ve Adem'in oldu. Eleme adayları ise Turabi, Sema ve Murat olarak belirlendi. Sakatlıkları devam eden ve yarışmadan diskalifiyeleri durumlarına göre netlik kazanacak Turabi ve Damla için Acun Ilıcalı, doktordan gelecek raporun beklendiğini dile getirdi. Eleme adayları Turabi, Sema ve Murat ise bunun bir yarışma olduğunu söyledi. İşte 18. yeni haftadan detaylar...

Survivor 101. bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı.



Bireysele dönen mücadelede kadınlarda Nagihan, erkeklerde Adem birinci oldu. Ada konseyinde adı en çok yazılan Turabi birinci, Nagihan'ın ismini verdiği Sema ikinci, Adem'in ismini verdiği Murat ise üçüncü eleme adayı olarak belirlendi.

Son bölümde ayrıca sakatlıkları bulunan Turabi ve Damla için Acun Ilıcalı, "İkinizin sakatlıkları ağır. Doktorumuzla konuşacağız. Onun ne dediği çok önemli olacak" ifadelerini kullandı.



Turabi bu sözler sonrası, "Abi ben oynarım" derken gözyaşlarına hakim olamayan Damla ise, "Ağrım ve acım olduğu için çok mutsuzum. Son haftalarda bunu yaşamak çok üzücü. Zaman azaldıkça insanların aklında kalanlar son performanslar. Takımın yanında olamadığım için kendimi yetersiz hissediyorum. En kısa sürede geri dönmek istiyorum. Baktım iyileşmiyor bu ayakla çıkmak oynamak istiyorum" sözlerini dile getirdi.

Eleme adaylarının ilk sözleri



Turabi

İnşallah en kısa zamanda düzelirim. Gitmezsem de kendimi korumak için savaşarım. Kendihni koruyamazsan aday çıkarsın. Metin Kuş'u bekliyorum. Oynar raporu ver bana.



Sema

Bu takımı iki kişi bırakmaktan çok korkuyorum. Biz bugün Adem ile çok yalnız kaldık. Bu atışlarla Kıbrıs'ı görmeme ihtimalim yüksek. Takım olarak kendimizi korumuk için en doğru kararları vermeye çalışacağız. Ben kalbimle iş yaparım ve kaybederim. Bugün ilk defa kalbimle bir şey yapmayacağım.





Murat

Söyleyecek pek bir şey yok. Yarışma kuralları gereği ben de takımımı düşünürdüm. Her ne kadar bireysel olsak da duygularımız aynı hızla bireysel olamadık. Bir karar verilmesi lazımdı ve beni söylediler. Kalp ve mantık olayı hayatta her zaman doğru işlemiyor. Darılmıyorum, güvenmiyorum.