Survivor'da eleme adayları belli oldu: Gönüllüler adasında ortalık karıştı

Bu sene All Star-Gönüllüler formatıyla ekranlara gelen Survivor'ın 24 Ocak akşamki yeni bölümüne Pınar damga vurdu.

PINAR'DAN ARKADAŞLARINA TEPKİ

Survivor son bölümde; eleme adayı olduktan sonra adada takım arkadaşlarıyla konuşmak isteyen Pınar, "Benim yazanların şunlar olduğunu düşünüyorum: Ayşe, Yusuf, Volkan, Dilşah Sevgi artı Melih. Artı Melih deme sebebim onun sizden çok bağımsız bireysel olarak yazdığını düşünüyorum. Organize olduğunuzu düğündüğümü konseyde de söyledim. Dolayısıyla bu beş kişinin burada olmasını özellikle istedim. Evet seni dinliyorum Ayşe" dedi.

Pınar'a tepki gösteren Ayşe de "Birincisi neye o kadar şaşırdığını anlamadım. İkincisi organize olmamızı gerektirecek bir şey yok. Evet benim de 3. Survivor'ım ilk defa yanımda dostum dediğim insanlarla yolda yürüyebiliyorum. Bu benim için çok mutluluk verici. Benim elebaşı olmama gerek yok çünkü herkesin fikri var" ifadelerini kulandı.

"HESAP SORMAYA MI GELDİN?"

Pınar daha da yüklenince Ayşe, "Soru soruyorum demene rağmen ellerin arkanda sorguya çekmiş gibi bir pozisyonun var" dedi.



Yusuf da Pınar'a "Bizi suçlamaya mı geldin ya hesap sormaya mı geldin? Gelemezsin de sorgulayamazsın da" diye tepki gösterdi.

PINAR'DAN RADİKAL KARAR

Ertesi gün oynanan dokunulmazlık oyunu öncesi kararını açıklayan Pınar, "Madem takım böyle düşünüyor, ben de buraya mavi takımı kurtarma operasyonu için gelmedim. Bundan sonra kendimi, ayağımı düşüneceğim. İstediğim oyuna çıkacağım, istediğim oyuna çıkmayacağım" dedi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN TAKIM

Kıran kırana geçen oyunu kazanan taraf 12-4 skorla All Star takımı oldu.

HAFTANIN 3. VE 4. ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Ada konseyinde; takım arkadaşlarından en fazla oyu alan Sevgi, üçüncü eleme adayı oldu.



Gönüllüler takımından haftanın performans birincisi Pınar da dördüncü eleme adayı olarak Ayşe'nin adını söyledi.



Böylece eleme adayları; Göksu, Pınar, Sevgi ve Ayşe oldu.