Survivor'da eleme heyecanı! Fenomen yarışmacı gözyaşlarıyla veda etti

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Begüm, Pınar, Gizem, Aleyna ve Aysu arasında eleme düellosu yapıldı. Kadın yarışmacılar arasında gerçekleşen eleme oyununda yarışmaya veda eden isim Begüm oldu.

BEGÜM GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Gözyaşlarına hakim olamayan Begüm, "Pozitif kalmaya çalışıyorum, hayatımda da zor durumlardan kendimi pozitif kalmaya çalışarak çıkarttım. Ama tabii ki çok üzgünüm şu an. Evde otururken Survivor'da deneyimlemek istediğim çok şey vardı. Survivor'u çok seviyorum, burada olmayı çok seviyorum, çok sevdim ve bütün arkadaşlarım çok güzel destek verdiler bana kırmızı takım da. Hepsine çok teşekkür ederim hepsine" ifadelerini kullandı.