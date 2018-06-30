Survivor’da finale kim kaldı?

Survivor'da artık sona gelindi. Büyük bir maratonun ardından Kıbrıs'a giden 6 yarışmacı hayallerini gerçekleştirmek için kıyasıya yarıştı. Survivor'da bugün büyük oylama yapıldı ve Hilmi Cem ve Anıl'ın ardından yarı finale kalan yarışmacılar belli oldu. İşte detaylar...

İLK YARI FİNALİST HİLMİ CEM OLMUŞTU

Yarışmacıların kıran kırana mücadele ettiği ilk yarı final oyununda herkesin 4 hakkı vardı. Damla, Anıl, Adem yarı finale veda etti. Nagihan ve Hilmi Cem'in heyecanlı geçen mücadelesini Hilmi Cem kazandı ve yarı finale çıkmaya hak kazandı.

SURVIVOR'DA İKİNCİ YARI FİNALİST ANIL OLMUŞTU

Nefes kesen ikinci yarı final oyununda herkesin 5 hakkı vardı. Damla ve Adem yarı finale veda etti. Nagihan ve Anıl arasında geçen heyecanlı mücadeleyi Anıl kazandı ve yarı finale çıkmaya hak kazandı.

SURVIVOR'DA ŞOKE EDEN ÖLÜM

Survivor 2018'de finale 2 gün kala feci bir olay yaşanmıştı. Survivor ekibinde yer alan ve kameramanlık yapan Alper Baycın, Dominik'te iki kişinin bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı bu üzücü olayın ardından çeyrek final bölümünü ertelemişti.

'ALPER'İMİZİ HAİNCE BİR SALDIRIDA KAYBETTİK'

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Çok üzücü bir olay yaşadık. Ekip olarak iş arkadaşımızı, kardeşimizi, sevgili Alper'imizi haince bir saldırı sonrası Dominik'te kaybettik. Ekip olarak çok üzgünüz. Bizim projelerimizde yer alan televizyonculukta geleceği olan bir kardeşimiz. Kadere çok inanan biriyim ama böyle ani bir durum yaşadığımız zaman bizim için büyük bir yıkım oluyor. Ekip olarak çok konuşacak durumda değiliz. Buradan bütün ailesine sabırlar diliyorum. Bu durumda bir yayın yapmamız söz konusu değil. Sizden özür dileyerek yayını burada kapatıyoruz." dedi.

SURVİVOR'DA YARI FİNALE KALAN YARIŞMACILAR BELLİ OLDU

Survivor'da Hilmi Cem ve Anıl'dan sonra yarı finale kalan isimler belli oldu. Yapılan SMS'de en çok oyu alan Adem ve Nagihan yarı finale kaldı.