Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor 2018'in 26 Haziran Salı yayınlanan 110. bölümde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yarı finale kalmaya hak kazanan ikinci yarışmacı da belli oldu. Survivor'ın Dominik'ten yayınlanan son bölümünde, 4 yarışmacı yarı finali garantilemek için mücadele etti. Sağanak yağmur altındaki zorlu mücadeleyi kim kazandı? Survivor'da yarı finale kimler kaldı? Acun Ilıcalı finaller öncesi yarışmacılara son sürprizini de açıkladı.

Survivor 2018'de Cuma günü yapılacak büyük finale geri sayım başladı. Survivor'ın Dominik'te yapılan son mücadelelerinde yarışmacılar yarı final koltuğuna oturabilmek için mücadele etti.

YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Survivor 110. bölümde Dominik'teki sağanak yağmur altında oynanan ikinci yarı final mücadelesinde nefesler tutuldu. Zorlu bir parkurda yapılan oyunda 4 yarışmacı mücadele etti. Survivor'da Pazartesi yayınlanan bölümdeki oyunu kazanan Hilmi Cem yarı finali garantileyen ilk isim oldu.

İKİ DEFA FİNALDE KAYBEDEN NAGİHAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İkinci oyunda ise parkura sakatlığı bulunan Turabi yarışamazken, Adem, Damla, Anıl ve Nagihan mücadele etti. İlk yarı final oyunda finale kalan ancak Hilmi Cem'e yenilen Nagihan, ikinci oyunda da finale kalmayı başardı. Adem ve Damla'yı yenmeyi başaran Nagihan, finalde ise Anıl'ı geçemedi. Son yarı final oyununu kazanan Anıl, Adem'le birlikte Kıbrıs'ta yarı finale direkt olarak katılmaya hak kazandı. İki yarı final oyununu da son anda kaybeden Nagihan oyundan sonra büyük üzüntü yaşadı.

Survivor'da böylece Anıl ve Hilmi Cem, Kıbrıs'taki çeyrek finale katılmayacak ve direkt olarak Perşembe akşamı yarı finalde sms oylamasına çıkacak. Nagihan, Adem, Turabi ve Damla ise Çarşamba akşamı Kıbrıs'tan yapılacak olan canlı yayında yarı final için sms oylamasına çıkacak. Oylamada en fazla oyu alan iki yarışmacı yarı finale çıkacak.

FİNAL ÖNCESİ ACUN'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Survivor 2018'de ikinci yarı final oyunu sonrasında Acun Ilıcalı, yarışmacılara sürpriz bir açıklama yaptı. Acun Ilıcalı, Dominik'teki son ödül oyunu açıklayarak, 'Bu dönüş rotası için bir ödül oyunu olacak' dedi. Survivor'da Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan bölümde, son ödül oyununu kazananlar Kıbrıs finali öncesinde, Dünya Kupası'na gidecek. Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'na gidecek olan yarışmacılar kupadaki bir maçı izleme şansı bulacaklar.

SURVIVOR'DA KIBRIS FİNAL ELEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Survivor'da Hakan'ın elenmesinin ardından kalan 6 yarışmacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki finallere katılma hakkı elde etti. Çarşamba akşamı Survivor'ın çeyrek finali KKTC'den canlı olarak yayınlanacak ve 4 yarışmacı sms oylamasına çıkacak. Burada en çok oyu alan iki yarışmacı Perşembe akşamı yarı finalde olacak. İki yarışmacı ise çeyrek finalde elenecek.

Dominik'teki son yarı final oyunlarını kazanan iki yarışmacı ise, çeyrek finalde oylamaya çıkmadan doğrudan yarı finale katılacak. Perşembe akşamı ekrana gelecek olan yarı finaldeki 4 yarışmacı arasında en fazla oyu alan iki isim, Cuma akşamı yapılacak olan büyük finale kalacak. Survivor 2018'in şampiyonunu ise canlı yayın sırasındaki sms oylaması belirleyecek.