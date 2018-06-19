Survivor yarışmasının sonlarına geldiğimiz bu günlerde haftanın elemesi gerçekleşti. Survivor 2018'in finaline gelinirken, elenme potasında Sema, Murat ve Turabi elenme potasındaki gitme adaylarıydı. Gelen SMS oyları sonucu belirledi. Peki Survivor'da dün akşam kim elendi? İşte elenen isim ve veda ederken söylediği son sözleri

Survivor'da kim elendi sorusu sevilen programın takipçileri tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Ekranların herkes tarafından soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam kritik bir eleme gecesi heyecanı yer aldı. Bireysele dönen Survivor'da bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarını Adem ve Nagihan kazandı. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden isim.

Survivor'da kim elendi sorusu gerçekleşen eleme gecesiyle birlikte belli oldu. Bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununda da heyecan oldukça yüksekti. Oynanan dokunulmazlık oyunlarında bireysel olarak yarışan yarışmacılar zorlu anlar yaşadılar.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kritik bir eleme gecesi heyecanı yaşandı. Tamamen bireysele dönen Survivor'da bu hafta yarışmacılar kendilerini koruma altına alabilmek adına savaştılar. Oynanan dokunulmazlık oyunlarında bayanlarda kazanan isim Nagihan oldu ve Nagihan, Sema'nın adını verdi. Erkeklerde ise Adem dokunulmazlığı kazanarak Murat'ın adını vermişti. Ada konseyi kararıyla da Turabi'nin adı eleme adayı olarak çıkmıştı. Sema, Murat ve Turabi arasında adaya veda eden isim Sema oldu.

TURABİ VE DAMLA HAKKINDA AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamayla Damla'ya müjdeyi verdi. Damla artık oyun alanında yarışabilecek. Ayağındaki problemin çoğunun çözüldüğü belirtildi. Turabi hakkında yaptığı açıklamada ise hala oynama şansının olmadığını belirtti. Doktor Metin Kuş'un arkadaşlarıyla yapacağı toplantının ardından verilecek olan kararla birlikte 2 gün içinde Turabi hakkında karar verilecek. Önemli doktorların vereceği kararın ardından Turabi hakkında kesin karar verilecek.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunlarının kalitesi ve heyecanı her geçen gün artmaya devam ediyor. Alp Kırşan'ın sunumuyla bu akşam gerçekleşen ödül oyununda oldukça zorlu bir parkur vardı fakat ödül güzeldi. Ödülü kazanan takım uçakla bir yolculuk yaparak hamburger yiyecekler ve o şehirde alışveriş yapabileceklerdi. Bayanlarda kazanan isim Nagihan oldu ve yanına Hakan'ı aldı. Erkeklerde kazanan isim ise Anıl oldu ve o da yanına Hilmicem'i alarak ödüle gittiler.

YENİ ELEME SİSTEMİ NASIL?

Survivor'da eleme sistemi ve dokunulmazlık oyunlarında değişiklik yapıldı. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, adaların birleştiğini ve dokunulmazlık oyunlarının takım halinde değil bireysel olarak oynanacağını söyledi. Yarışmacıların bundan sonra bireysel olacağını ifade eden Ilıcalı, dokunulmazlık oyunu için kadınlar ve erkeklerin kendi aralarında yarışacaklarını da yarışmacılara açıkladı.

Ilıcalı'nın açıkladığı yeni eleme sistemine göre, kadınlar ve erkeklerde dokunulmazlığı kazanan isimler birer eleme adayı belirlerken üçüncü eleme adayı da ada konseyinde yapılacak oylama sonrası belirlenecek. Böylece eleme potasında üç aday yer alacak.