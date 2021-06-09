Survivor'da kim elendi?

Survivor'da elenen isim ada konseyinde SMS oy sonuçlarının açıklanması ise belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'in 8 Haziran tarihli bölümünde mavi takımda eleme potasına giren Ayşe ve Stven ile kırmızı takımda yer alan Aleyna elenmemek için ada konseyinde karşılaştı. Halktan gelen SMS oylamalarını açıklayan Acun Ilıcalı gecenin sonunda en az oyu alarak adaya veda eden yarışmacının Steven olduğunu duyurdu. Survivor'dan elenen Steven hayallerine veda ederken, Survivor'a geldiği için memnun olduğunu vurguladı.



Diğer yandan bu hafta Survivor'da iletişim ödülünü kazanan mavi takım, sevdikleri ile görüşme şansını elde ederek yarışmaya daha çok motive oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Salı gecesi Survivor'da bir isim daha veda etti. Her hafta salı günleri yapılan haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Steven, Aleyna ve Ayşe'nin eleme potasında olduğu gecede en az SMS oyunu alan Steven oldu. 23. haftada adaya veda eden Steven yıllardır hayalini kurduğu Survivor rüyasını gerçekleştirdiği için memnun olduğunu dile getirerek, ''Ben gidiyorum ama şampiyon siz olacaksınız. O koltukta sen oturacaksın Poyraz.'' dedi.

Acun Ilıcalı da başarılı yarışmacıdan övgüyle bahsederek iyi temennilerde bulundu. Steven'ın vedasının ardından mavi takım yarışmacıları duygusal anlar yaşarken, Ayşe gözyaşlarına hakim olamadı. Hareketleri ile sempati toplayan Steven meşhur sözü "wakanda forever" diyerek konsey alanını terk etti.

ACUN ILICALI'DAN BÜYÜK ÖDÜL SÜRPRİZİ

Acun Ilıcalı eleme anından önce yarışmacılara yeni eleme sistemi ve ödül oyunları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, çarşamba günü Survivor'da araba ödülü ve Yunan yarışmacılarla Bahamalar tatil ödülü oyununun oynanacağını duyurdu. Ünlü yapımcı, eleme sisteminin hızlanacağını bildirerek artık çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri dokunulmazlık oyunu oynanacağını elemelerin ise pazar günleri yapılacağını ifade etti.



İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Eleme konseyinden önce oynanan iletişim oyunu yine nefes kesen anlara sahne oldu. Bu hafta Survivor'da iletişim ödülünü kazanan takımın yarışmacılarının Instagram’dan canlı yayın yapacakları ve Türkiye’den gelen sevdiği eşyalara da kavuşacağı açıklandı. Survivor'ın en duygusal oyunlarından olan iletişim ödülünü kazanmak için kırmızı ve mavi takım yarışmacıları adeta kıran kırana yarış verdi.

Oyunun ilk yarısında skorda denge sağlanırken kırmızı takımda İsmail'in rahatsızlanıp çıkması sonrasında mavi takım üstünlüğü ele geçirdi. Üst üste aldığı sayılar ile Kırmızı takım ile farkı açan Mavi takım, 10-4 skorla iletişim oyununu kazandı. Böylece bu hafta Survivor iletişim ödülünü alan mavi takım Instagram'dan canlı yayın yapma şansını elde etti.

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09/06/2021 10:58