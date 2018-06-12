Survivor'da kim elendi? Survivor'a gözyaşları içerisinde veda etti...

Survivor'da dün akşam kim elendi? Konseyde kritik açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı Survivor'a veda eden ismi açıkladı. Turabi, Merve ve Mustafa Kemal'in eleme potasında olduğu Survivor'da ünlüler takımı şok üstüne şok yaşadı. elenen isim gözyaşlarına hakim olamadı. Survivor 2018'in 96'ncı bölümünde Acun Ilıcalı yarışmacılara adaların birleştiğini ve performansların bireysele döndüğünü açıkladı. Artık herkes kendisi için yarışacak. Survivor'da bir dokunulmazlık daha oynanacak. Bir kişi daha elenecek.

Survivor 2018'de üzücü veda. Ünlüler takımından bir kişi adaya veda etti. Acun Ilıcalı Turabi ile ilgili kritik bir açıklamada bulundu. Survivor'da bu hafta kim elendi?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta Ünlüler takımından Mustafa Kemal, Turabi ve Merve Aydın eleme adayı olmuştu. Yapılan halk oylaması sonrası hayallerine veda eden isim Mustafa Kemal oldu.

Mustafa Kemal'in son sözleri ise: "Arkadaşlarla birlikte yarışmak benim için çok büyük bir gurur. Her şey büyük ödülü almak değil ben burada çok güzel insanlar tanıdım ve kazandım. Benim yolum buraya kadarmış" oldu.

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?

Mustafa Kemal Kurt Crossfit Antrenörüdür. Türkiye Milli Takımı Rugby oyuncusu ve kaptanıdır. Bulgaristan Avrupa Rugby Şampiyonası katılmıştır. Mustafa Kemal Rugby sporu ile ilgileniyor.

Rugby güç gerektiren bir spordur. 15 kişiden iki takım ve 40 dakikalık iki devre halinde oynanan oyunda oyuncu elindeki topu ileri pas vermeden kale çizgisinin arkasına geçirmeye çalışır. Hayatı başarılar ile dolu olan Mustafa Kemal Kurt çok güçlü bir oyuncudur. Ormanı doğayı ve ateş yakmayı çok seven biridir. Survivor 2018' de Gönüllüler takımına katılan yarışmacının nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu oldu.

TURABİ'YE BÜYÜK ŞOK! BİR DAHA...

Survivor'da Mustafa Kemal'in elenmesinin ardından büyük bir şok yaşandı. Sevilen yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, yarışmanın en sevilen isimlerinden Turabi'nin sağlık durumuyla ilgili çok önemli bir açıklamaya imza attı ve ikili arasında şu diyaloglar yaşandı:

Acun Ilıcalı :" Senin durumun tahminimizden çok daha ciddi. Bunda sonra Survivor'da oyun oynama şansın gözükmüyor" Turabi:" Neden abi"

Acun Ilıcalı :" Yarışırsan kalıcı bir etkisi olabilir"

Turabi:" Abi lütfen alma beni buradan gözünü seveyim, yarışırım abi"

Acun Ilıcalı :" Seni elemeyi düşünmüyoruz. Sadece yarışamazsın"

Turabi:" Yok abi ispatlarım ben size her türlü oynarım"

Acun Ilıcalı:" Bu benim vereceğim bir karar değil. Dr. Metin İstanbul'da 2 gün sonra gelince bunu bir kez daha konuşuruz"

SURVİVOR 96. YENİ BÖLÜM FRAGMANI! BUNDAN SONRA...

Survivor 2018'in 96'ncı bölümünde Acun Ilıcalı yarışmacılara adaların birleştiğini ve performansların bireysele döndüğünü açıkladı. Artık herkes kendisi için yarışacak. Survivor'da bir dokunulmazlık daha oynanacak. Bir kişi daha elenecek.

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNLARINI HANGİ TAKIMLAR KAZANDI?

Survivor'da bu akşamki eleme gecesi bölümünde iki ödül oyunu oynandı. Sevilen yarışmanın 95. yeni bölümünde ödülün Luis Fonsi Konseri olduğu ödül oyunlarının ikisini de Ünlüler takımı 10-6 ve 10-8 skorlarıyla kazandı ve konsere gitmeye hak kazandı.