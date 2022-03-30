Survivor'da Nagihan Karadere'nin gözyaşları: Babası bilerek yapıyor!

Merakla beklenen birleşme partisi önceki gün yapıldı. Bir süre ada hayatından uzaklaşan yarışmacılar zorlu parkurlara dün akşam geri döndü. Heyecanlı anların yaşandığı Survivor'da 3. ve 4. eleme adayları belli oldu. Geceye Nagihan Karadere'nin gözyaşları damga vurdu. Uzun zamandır kızından haber alamayan Nagihan, gelen mesajla hayal kırıklığı yaşadı.

NAGİHAN’IN İSYANI

Büyük bir heyecanla kızının resmini ve mesajını görmeyi bekleyen Nagihan Karadere hayal kırıklığına uğradı. Mesaj açılınca kızıyla yıllar öncesine ait fotoğrafı görünce büyük şok yaşayan Karadere, ‘Bu fotoğrafı ben çektim kızımın anlık fotoğrafını istiyorum. Bu fotoğraf çok eski kızım burada dört yaşında. Babası bilerek yapıyor’ sözleriyle isyan etti.

Nagihan Karadere ve Uğur Gökçe yıllar önce olaylı bir şekilde boşanmıştı.

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30/03/2022 10:10