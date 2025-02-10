Survivor'da olaylı konsey: Adem diskalifiye mi olacak?

Bu yıl All Star- Gönüllüler formatıyla ekranlara gelen Survivor'ın 9 Şubat akşamı yayınlanan yeni bölümünde ilk düellolar yapıldı.

Mehmet Özyay ile Yunus Emre ve Çılgın Sedat ile Batuhan Gökgöz canlanbaşla mücadele etti.

ÇILGIN SEDAT SAKATLANDI

Ancak Çılgın Sedat ile Batuhan Gökgöz düellosu, Sedat’ın sakatlanması üzerine yarıda kaldı.

Yunus Emre Karabacak-Mehmet Özyay düellosunu Yunus Emre Karabacak kazandı. Böylece Yunus Emre eleme potasından çıkarak adaylığını düşürdü.

Böylece Çılgın Sedat ile Batuhan Gökgöz düellosunda kaybeden kişinin Mehmet Özyay ile düelloya çıkacağı kesinleşti.

ÖDÜL OYUNUNDA KAZANAN TAKIM

O sırada arkadaşlarının yanında olan Adem Kılıççı, ödül oyununda oynamayacağını söyledi ve benchte de yer almadı.

Kıran kırana geçen ödül oyunu mücadelesinde kazanan taraf 12-9 skorla gönüllüler oldu.

ADEM İLE ÇILGIN SEDAT ARASINDA GERGİNLİK

Gece sonunda ise ada konseyinde yaşananlar şoke etti. Görüntülerde Adem'in sinirlenerek Çılgın Sedat'a "Pişmiş pişmiş gülüyorsun" demesi üzerine Sedat'ın "Ne güleceğim" yanıtını verdiği anlarda ortalık karıştı.

Adem'in Çılgın Sedat'ın üzerine yürümesi ve ittirmesi sonrası "Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'ı dövdü mü?", "Adem elendi mi?", "Adem diskalifiye mi olacak?" gibi sorular aranmaya başladı.

ADEM DİSKALİFİYE OLDU MU?

Adem Kılıççı'yı takım arkadaşları ve yapım ekibi zor sakinleştirdi. Adem Kılıçcı'nın diskalifiye olup olmadığı merak ediliyor.

YENİ BÖLÜM TANITIMINDA ACUN ILICALI İLE ADEM BAŞ BAŞA

Yeni bölüm fragmanında ise Adem ile Acun Ilıcalı'nın baş başa olduğu ada konseyi merak uyandırdı.

Tanıtımda Adem'in "Kendimi kontrol edemediğim bir andayım şu an. Yani ben de açıkçası bilmiyorum" sözleri sonrası Acun Ilıcalı'nın "Bu öyle bir çizgi ki açıkçası Survivor'ın kaderini belirleyen çizgi de bu. İnan bu akşam benim için de zor bir akşam" demesi dikkat çekti.

Adem Kılıççı'nın yarışmaya devam edip etmeyeceği 10 Şubat akşamı belli olacak.